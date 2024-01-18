سعود بن صقر يبحث العلاقات الثنائية مع عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، جيلكا تسفيانوفيتش، عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك التي تزور البلاد حالياً، بحضور بويان جوكيتش سفير البوسنة والهرسك لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بجيلكا تسفيانوفيتش، والوفد المرافق لها وبحث معها عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً سموه عمق علاقات الصداقة مع جمهورية البوسنة والهرسك.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبما يخدم توسيع آفاق العمل المشترك والشراكة البناءة ويعزز جهود التنمية المستدامة، ويحقق المزيد من الرخاء والازدهار.

من جانبها عبرت جيلكا تسفيانوفيتش، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدة بمتانة العلاقات المشتركة التي تجمع البوسنة والهرسك بدولة الإمارات، وبالنهضة التنموية والحضارية الشاملة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.

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