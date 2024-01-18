«تداول السعودية» تستحوذ على حصة استراتيجية في «بورصة دبي للطاقة»

أبرمت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، اتفاقية ملزمة مع المساهمين الحاليين في شركة دي إم إي القابضة المالكة لبورصة دبي للطاقة؛ إحدى بورصات السلع الرائدة عالمياً، للاستحواذ على حصة تمثل نسبة 32.6 % من أسهمها.

ونتيجة لذلك، ستصبح مجموعة تداول السعودية أكبر مساهم في البورصة، إلى جانب مجموعة بورصة شيكاغو التجارية، بالإضافة إلى مساهمين آخرين، بما في ذلك ((جهاز الاستثمار العماني)) و((دبي القابضة))، وعدد من المؤسسات الرائدة عالمياً في القطاعين المالي والتجاري. كما تتيح الاتفاقية لمجموعة تداول السعودية إمكانية زيادة حصتها في المستقبل.

وتتمثل الأسهم المستحوذ عليها مجموعة ما بين أسهم جديدة وأسهم قائمة، ومن المقرر تخصيص الاستثمارات التي تم جمعها من خلال الأسهم الجديدة في توفير الموارد المالية اللازمة لتمكين بورصة دبي للطاقة من مواصلة مسيرة النمو.

ويمثل هذا الاستثمار فرصة مثالية للاستفادة من القدرات والخبرات ذات المستوى العالمي، بما يسهم في تسريع وتيرة نمو بورصة دبي للطاقة، بوصفها إحدى أبرز بورصات السلع في المنطقة، وترسيخ مكانتها الرائدة وقدرتها على تلبية الطلب على السلع الأساسية في مختلف الأسواق العالمية. وستدعم الاتفاقية الجهود الاستراتيجية الهادفة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط،.

بالقرب من مراكز إنتاج السلع الأساسية الرئيسة والأسواق النهائية، حيث ستمثل بورصة الخليج للسلع جسراً مهماً يربط بين مراكز الإنتاج والاستهلاك. وتسهم هذه الشراكة في تمكين ((بورصة الخليج للسلع)) من تلبية الطلب في أسواق الطاقة والمعادن، والسلع الزراعية، ودعم رحلة التحوّل العالمي المستمرة نحو اقتصاد مستدام، من خلال إطلاق عقود مشتقات جديدة.

تأسست بورصة دبي للطاقة في عام 2007، ويقع مقرّها الرئيس في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أطلقت العقد الآجل لخام عُمان، الذي يشهد تسليماً فعلياً لأكبر كمية في العالم من النفط الخام. ويعد العقد الآجل لخام عُمان، ثالث أهم مؤشر لأسعار النفط على مستوى العالم، والمعيار الأكثر موثوقية في المنطقة، باعتبار أنه يستخدم كمؤشر رئيس لأسعار النفط في خمس من أهم شركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تخضع بورصة دبي للطاقة لأفضل معايير التنظيم المالي العالمي، من خلال سلطة دبي للخدمات المالية، وتتم مقاصة جميع الصفقات الجارية في بورصة دبي للطاقة من قبل مركز المقاصة التابع لبورصة شيكاغو التجارية. تم التوصل إلى اتفاق ينص على أن الصفقات المحتملة لن تؤدي إلى تغيير أي من جوانب العقود الآجلة لخام نفط عمان.

ومن أجل تجنّب حالات تضارب المصالح، وضمان التزام الطرفين بالقواعد المتعلقة بالحياد واستكشاف أسعار النفط الخام، لن يتم إجراء أي عمليات تداول أو شراء أو بيع لعقود النفط الخام السعودي، أو إطلاق مؤشرات تتبع أداءها، أو تسليم النفط الخام السعودي مقابل العقود الآجلة لخام عُمان عبر بورصة دبي للطاقة.

وبعد إتمام صفقة الاستحواذ من قبل مجموعة تداول السعودية، ستواصل بورصة دبي للطاقة مزاولة أعمالها انطلاقاً من مقرّها الرئيس في مركز دبي المالي العالمي، وستبقى خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.

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