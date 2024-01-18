Friday, 19 January 2024 06:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«إمباور» تشارك بمؤتمر ومعرض الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة

1/18/2024 8:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشارك مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور)) بمؤتمر ومعرض الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي ينطلق غداً، بهدف الاطلاع على أفضل التقنيات والحلول التكنولوجية المبتكرة الموفرة للطاقة في مجال تبريد المناطق بمشاركة العديد من الدول من جميع أنحاء العالم، حيث تنتظر الوفود الدولية المشاركة أجندة حافلة بالفعاليات المهنية.

وكانت ((إمباور)) اجتمعت مع الجمعية خلال مؤتمر الأطراف بالقمة العالمية لتبريد المناطق الذي استضافته ((إمباور))، ونظمته الجمعية الدولية لطاقة المناطق في ديسمبر واتفق الطرفان على عقد اجتماع ثان في يناير الجاري بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ومعرض الجمعية الأمريكية لتوقيع اتفاقية بهدف العمل على صياغة الدليل الإرشادي وإصداره كدليل معياري لتبريد المناطق قابل للتطبيق في مختلف دول العالم.

وقال أحمد بن شعفار إن مشاركتنا في الحدث فرصة مهمة لتعزيز الروابط القويّة التي تجمع ((إمباور)) بالجمعية الدولية وأعضائها وشركائها والعمل جميعاً على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة أن الجمعية تعتبر حاضنة لكافة مصنعي أجهزة التكييف والتدفئة.

وكذلك تبريد المناطق وتجمع أغلب الشركات المنتجة لأجهزة التبريد والتدفئة وتعد مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات في هذا المجال بجانب درايتها الكبيرة بأهم التحديات التي تواجه قطاع التبريد عالمياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN18012024000110011019ID1107740702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث