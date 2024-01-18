الكشف عن «سكاي ريزيدنسز» في «إكسبو سنترال»

كشفت مدينة إكسبو دبي عن أحدث مشاريعها العقارية الجديدة حيث أطلقت ((سكاي ريزيدنسز))، وهو مجمع مبانٍ يضم مساكن تتنوع بين الشقق من غرفة نوم واحدة إلى الشقق بثلاث غرف نوم. ويقع ((سكاي ريزيدنسز)) في قلب مدينة إكسبو وهو واحد من ثلاث مجمعات متميزة من الأبنية السكنية التي تشكل ((إكسبو سنترال)) النابض بالحياة.

وتقع كل منها على بعد بضع دقائق سيراً على الأقدام من المعالم البارزة والوجهات المميزة والمطاعم ومجتمع الأعمال المزدهر في المدينة، وتوفر للمقيمين فرصة فريدة للاستمتاع بأسلوب حياة يجمع الرفاهية والاستدامة ضمن مدينة يصلون إلى كل احتياجاتهم فيها في أقل من 15 دقيقة سيراً على الأقدام.

ويأتي إطلاق ((سكاي ريزيدنسز)) ليواكب النمو المتسارع والطلب الكبير الذي تشهده مدينة إكسبو دبي، ويضم المشروع مجموعة من الشقق ذات الإطلالات المميزة بأسعار تبدأ من 1.79 مليون درهم والتي سيكون موعد تسليمها في الربع الثالث من 2026.

وقال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: ((تجمع شقق))سكاي ريزيدنسز((بين مراعاة البيئة ووسائل الراحة فضلاً عن موقعها المتميز إذ تبعد مسافة قصيرة عن المعالم والوجهات المميزة في مدينة إكسبو دبي، ما يجعلها مكانًا مثاليًا للعيش ضمن مجتمع حضري مزدهر ملتزم برفاهية سكانه والحفاظ على البيئة. وهذه خطوة هامة في مسيرة تطوير موقع إكسبو ليتحول إلى مدينة مستقبلية مستدامة ومكان للعيش والعمل والترفيه، مما يعزز مكانتنا ضمن خطة دبي الحضرية 2040 ويساهم في التطوير المستمر لدبي بصفتها مدينةً رائدةً ومركزاً للأفراد والشركات من جميع أنحاء العالم.))

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز