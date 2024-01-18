غرفة دبي العالمية تدعم توسع «أيميا باور» في أفريقيا

دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، دخول شركة ((أيميا باور))، وهي إحدى أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في المنطقة وتتخذ من دبي مقراً لها، إلى موزمبيق، لتعزز بذلك من توسع أعمال الشركة الإماراتية في القارة الأفريقية.

وبموجب اتفاقية شراكة تم توقيعها بحضور بنك الاستثمار الوطني في موزمبيق على هامش مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، الذي انعقد مؤخراً في الإمارات، ستعمل ((أيميا باور)) وشركة ((هايدروبور)) في موزمبيق لتطوير محطة ماتامبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 125 ميجاواط، وتصل تكلفة هذا المشروع إلى 150 مليون دولار.

ودعمت غرفة دبي العالمية توسع ((أيميا باور)) عبر مكتبها الخارجي في العاصمة الموزمبيقية مابوتو.

حيث قدم المكتب للشركة الإماراتية بيانات قيّمة ومعلومات حيوية حول آليات الاستثمار والشراكات ومتطلبات الأعمال والاقتصاد الموزمبيقي، وتم ترتيب سلسلة من الاجتماعات الثنائية لها في موزمبيق مع العديد من الجهات المعنية والمؤسسات المحلية، وأثمرت هذه الجهود عن إتمام صفقة المشروع وهو أول مشروع لـ ((أيميا باور)) في موزمبيق.

تنافسية

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((يواصل القطاع الخاص المحلي إثبات تنافسيته عالمياً بالاستفادة من ميزات دبي الحيوية وما تتمتع به من بيئة أعمال محفزة للنمو والتوسع. وفي هذا الإطار تستمر غرفة دبي العالمية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية لدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة)).

وأضاف: ((قدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لتمكين شركة (أيميا باور) من تعزيز أعمالها في القارة الأفريقية عبر اتفاقية تطوير مشروع حيوي وضخم للطاقة الشمسية في موزمبيق.

مما يعكس أهمية الجهود المبذولة لتحفيز نمو الشركات المحلية ومساعدتها على الدخول في أسواق خارجية واعدة، وإبرام صفقات مجزية تنعكس إيجاباً على نمو القطاع الخاص في دبي، وتعزز من مكانة الإمارة كمنصة مثالية للانطلاق والتوسع عالمياً)).

وتدير غرف دبي العالمية حالياً 7 مكاتب تمثيلية خارجية ضمن القارة الأفريقية، تشمل إلى جانب موزمبيق مصر ونيجيريا وغانا وأثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا. وتنسجم جهود غرفة دبي العالمية والخدمات التي تقدمها عبر مكاتبها الخارجية لدعم توسع مجتمع الأعمال المحلي دولياً مع أهداف مبادرة ((دبي جلوبال)) لتأسيس 50 مكتب تمثيل تجاري لدبي حول العالم بحلول 2030.

وقال حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة ((أيميا باور)): ((تأتي اتفاقية تطوير مشروع محطة ماتامبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية بدعم حيوي من غرفة دبي العالمية، وتجسد أيضاً الإمكانات المتقدمة التي تتمتع بها الشركات الإماراتية، ومن ضمنها (إيميا باور)، في كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة. وتفخر (أيميا باور) بلعب دور محوري في دعم مزيج الطاقة الوطني في موزمبيق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز