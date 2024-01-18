مسؤولون: الإمارات تقود التحول الصناعي والتكنولوجي نحو آفاق نمو جديدة

أكد مسؤولون أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات نجح في تحقيق تقدم ملموس ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ((مشروع 300 مليار)) مما أسهم في تعزيز جهود ريادة التحول الصناعي المستدام.

وأضافوا أن إنجازات القطاع الصناعي خلال العام الماضي 2023 شملت نمو وتوسع القطاع في الدولة والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد، عبر تنفيذ منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات، وإطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.

مبادرات وبرامج







وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في الإمارة: ((العام الماضي 2023 كان مميزاً للقطاع الصناعي الذي شهد إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج من أجل تحقيق أهداف استراتيجياتنا الطموحة بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروع 300 مليار واستراتيجية أبوظبي الصناعية.

ونعمل بشكل وثيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركاء لتسريع نمو القطاع الصناعي، والتحول لمناهج وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع وضع الاستدامة والتنمية البشرية في صدارة أولوياتنا)).

التزام







من جانبه قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: إن المكتب ملتزم بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في اقتصاد الإمارة وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية على المستوى العالمي. كما نفخر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتنمية القطاع الصناعي، ونشكر دورها المحوري في تعزيز الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي.

وقال هزيم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة بروج للبتروكيماويات: إن بروج تؤمن باعتبارها شركة محلية رائدة تحظى بحضور دولي في قطاع البتروكيماويات بأهمية الشراكات الاستراتيجية وقيمتها الكبيرة في دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية.

وأشار إلى تعاون بروج على مدار العام الماضي، مع الوزارة في عدة محاور، بداية من ترسيخ المعايير الصناعية العالمية مروراً بتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال السلامة وصولاً إلى تعزيز الاستدامة والابتكار وزيادة القيمة المحلية المضافة.

وفي إطار ذلك، تدعم بروج نمو القطاع الصناعي الوطني من خلال جذب المصنعين والمستثمرين ممن يطمحون إلى تعزيز حضورهم في المنطقة انطلاقاً من الإمارات. وأعرب عن تطلعاته إلى مواصلة التعاون المثمر مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات المقبلة.

شراكة راسخة

قال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية ((نفخر بشراكتنا الراسخة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم أجندة التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية في دولة الإمارات)).

وأضاف أنه ضمن هذه الرؤية الاستراتيجية فقد ضاعف مصرف الإمارات للتنمية حجم الموافقات التمويلية للقطاعات الصناعية في العام 2023 مع التركيز على تعزيز فرص الاستثمار في الصناعات المحلية من خلال شراكتنا مع مبادرة ((اصنع في الإمارات)) ما يؤكد التزامنا بدعم استراتيجية ((مشروع 300 مليار))، وتمكين القطاعات الرئيسة التي تتماشى أهدافها مع الأولويات الوطنية.

حيث نهدف إلى رفع مساهمة المصرف بالناتج المحلي الإجمالي الوطني بأكثر من 10 مليارات درهم بحلول 2026.

مركز عالمي







وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: إن منجزات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2023 تجسد جهودها في الارتقاء بالصناعة الوطنية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة بالعمل على تعزيز دور القطاع الصناعي في دعم مسيرة التنمية المستدامة بما يسرع تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار.

وأضاف ((نثمن في حديد الإمارات أركان دور الوزارة الرائد في تعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة وتعزيز حضور الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية ودعم التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي وبخاصة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية)).

اتفاقية







قال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي: إن التعاون مع الوزارة يسهم بتمكين أكثر من 800 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية و300 مصنع قائم في دبي الصناعية.

وأضاف ((نجحنا في توطيد أواصر هذه الشراكة الاستراتيجية الراسخة عند إطلاق حملتنا العالمية للتوعية بعنوان ((لنبدع بصناعتنا)) في 2023، حيث بادرنا إلى توقيع اتفاقية ثلاثية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية لدعم الأهداف الاقتصادية لمبادرة اصنع في الإمارات.

وقد التزم مصرف الإمارات للتنمية بموجب هذه الاتفاقية بتوفير تمويلات بقيمة مليار درهم لعملاء دبي الصناعية خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة)). وأشار إلى جذب استثمارات بقيمة مليار درهم على هامش فعاليات منتدى ((اصنع في الإمارات)) 2023 بفضل قدرة دبي ودولة الإمارات الاستثنائية على مواصلة تحقيق النمو ضمن القطاع الصناعي.

دور رائد







وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تلعب دوراً رائداً في التنمية الاقتصادية والصناعية في الدولة، وتفخر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتعزيز تطور القطاع الصناعي في الدولة بالتعاون مع الوزارة.

حيث نستلهم نمو أعمالنا من استراتيجية ((مشروع 300 مليار)) التابعة للوزارة، فضلاً عن تعاوننا معاً لتعزيز توطين سلسلة التوريد الخاصة بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

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