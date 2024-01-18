«الإمارات العالمية للألمنيوم» تطلق برنامجاً لإعادة التدوير

عقدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، شراكة مع المؤسسة الاجتماعية ((نضيرة)) لإطلاق مبادرة مبتكرة لإعادة التدوير في المجتمعات المجاورة لموقع الشركة في جبل علي.

وتقدم شركة نضيرة مبادرة ((يلّا نحوّلها)) وهي منصة مبتكرة للتشجيع على إعادة التدوير.

ويعتمد البرنامج على التقنيات الحديثة لتعزيز المشاركة الاجتماعية وتشجيع الأشخاص على إعادة التدوير من خلال استخدام تطبيق للهواتف الذكية متصل بصناديق نفايات تعتمد على تقنيات متطورة. وسيتم استهداف حوالي 4,000 منزل لسكان المجتمعات المجاورة لموقع الشركة في جبل علي.

وتتطلب عملية إعادة التدوير طاقة أقل بنسبة 95 % مقارنة بالطاقة المستهلكة لإنتاج معدن جديد، وينتج عنها كمية أقل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وقد أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم في العام الماضي عن بدء إنشاء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات العربية المتحدة.

وقامت الإمارات العالمية للألمنيوم بتأسيس تحالف إعادة تدوير الألمنيوم بالتعاون مع شركات تصنيع علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم ومنتجي المشروبات وشركات إدارة النفايات، من أجل تحسين معدل إعادة تدوير علب الألمنيوم في دولة الإمارات. ويتم استهلاك حوالي 660 مليون علبة مشروبات في الإمارات سنوياً، إلا أن عدد العلب المعاد تدويرها لا يتجاوز الثلث.

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