142 مليار درهم ودائع جديدة في بنوك دبي خلال 11 شهراً

استقطبت بنوك دبي أكثر من 142 مليار درهم ودائع جديدة على مدار 11 شهراً الأولى من عام 2023، ليبلغ إجمالي رصيد الودائع 1.132 تريليون درهم، متصدرة السوق بحصة تتجاوز 46% من إجمالي الودائع المصرفية بالبنوك العاملة في الإمارات.

وأفادت بيانات للمصرف المركزي باستقرار أصول بنوك دبي فوق 1.8 تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي.

واستمرت بنوك دبي أيضاً في صدارتها لمنح الائتمان المصرفي بإجمالي بلغ 920 مليار درهم.

وارتفعت الاستثمارات المملوكة لبنوك الإمارة من 246.2 مليار درهم في شهر أكتوبر إلى 250 مليار درهم في نوفمبر.

بنوك أبوظبي

على صعيد آخر أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لتصل إلى 1.907 تريليون درهم، وبلغت الاستثمارات 315 مليار درهم، بينما استقرت الودائع عند 1.106 تريليون درهم فيما ارتفع الائتمان من 882.6 مليار درهم أكتوبر إلى 903 مليارات درهم.

وبلغت الأصول المصرفية لبنوك الدولة الأخرى 311 مليار درهم، وارتفعت الودائع إلى 205.6 مليارات درهم، وكذلك الائتمان إلى 171 مليار درهم، في الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات إلى 54.5 مليار درهم.

البنوك الإسلامية

ارتفعت أصول البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات بمعدل 10% خلال 11 شهراً لتلامس 700 مليار درهم مختصة بحصة 17.5%، من إجمالي أصول البنوك العاملة بالدولة بنهاية شهر نوفمبر 2023.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن حجم الودائع المصرفية بتلك البنوك وصل إلى 491 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الائتمان الممنوح من جانبها للسوق المحلي 430 مليار درهم واستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها بقيمة 304 مليارات درهم.

مقابل ذلك تجاوز حجم استثمارات البنوك الإسلامية 131 مليار درهم مع نهاية تلك الفترة.

الودائع

تجاوزت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 268 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت إحصائيات ((المركزي))، أن الودائع الادخارية زادت خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 22.2 مليار درهم أو ما نسبته 9% مقارنة بنحو 245.87 مليار درهم في نهاية 2022، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.92% أو ما يعادل 2.5 مليار درهم مقارنة بنحو 265.61 مليار درهم خلال أكتوبر 2023.

وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.

وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 972.752 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، بنمو على أساس شهري بنسبة 0.25% مقابل 970.28 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 2.5 مليار درهم.

وزادت الودائع تحت الطلب، خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 7.2% مقارنة بنحو 907.45 مليارات درهم في ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 65.3 مليار درهم.

وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولاً إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليارات درهم في 2022.

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 731.32 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري بنسبة 19.3% أو ما يعادل 118.3 مليار درهم مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في نهاية 2022، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 1.2% مقارنة بنحو 739.9 مليار درهم في أكتوبر 2023.

الذهب

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 16% بنهاية نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.926 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 15.472 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل أكثر من 2.45 مليار درهم.

وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 11.72%، مقابل نحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر من العام 2022، بزيادة تعادل 1.88 مليار درهم. وارتفع رصيد المركزي من الذهب على أساس شهري بنحو 1.9% بزيادة تعادل 335 مليون درهم، مقارنة بنحو 17.591 مليار درهم في أكتوبر السابق عليه.

وأفادت بيانات السلسلة الزمنية أن الرصيد حافظ على ارتفاع يقارب 41%، على مدار الفترة منذ نهاية عام 2020، الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليارات درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

بنوك دبي:

1.8 تريليون درهم الأصول

920 مليار درهم الائتمان

250 مليار درهم الاستثمارات

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