«سامسونغ» تراهن على الذكاء الاصطناعي في مواجهة «أبل»

قدمت سامسونغ مجموعتها الجديدة من الهواتف الذكية ((غالاكسي إس 24))، وأدوات جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي مدمجة تلقائياً في الأجهزة، في محاولة لاستعادة الصدارة في سوق الهواتف الذكية بعدما أطاحت بها ((أبل)) أخيراً.

فبعد أن تجاوزتها منافستها الأمريكية على صعيد مبيعات الهواتف الذكية العام الماضي، لأول مرة منذ عام 2010 (بحسب مؤسسة ((أي دي سي)))، عقدت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة مؤتمرها السنوي في سان خوسيه، في قلب سيليكون فالي.

وجاء هاتف ((غالاكسي إس 24)) (بسعر يبدأ بـ800 دولار)، و((إس 24 بلاس)) S24+ (بسعر يبدأ بألف دولار)، و((إس 24 ألترا)) (1300 دولار).

ويتيح الذكاء الاصطناعي إنتاج محتوى (بما يشمل النصوص والصور) بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية، حيث غزت العالم في عام 2023، وتثير سباقاً محموماً بين مجموعات التكنولوجيا الكبرى.

ترجمة صوتية بـ13 لغة

وقد سلطت سامسونغ الضوء أولاً على أداة خاصة بها للترجمة الفورية، يمكن استخدامها أثناء المحادثات الهاتفية أو شخصياً. وقال درو بلاكارد، وهو أحد نواب رئيس الشركة الكورية الجنوبية إن ((الأمر أشبه بوجود مترجم شخصي خاص)) بالمستخدم.

وستتمتع الهواتف الجديدة بترجمة صوتية ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي لمكالمة هاتفية مباشرة تُجرى بلغتين مختلفتين، والتي قالت الشركة إن ((إس 24)) هو أول هاتف ذكي يقدمها على الإطلاق.

وهذه الميزة متاحة على الجهاز بثلاث عشرة لغة مختلفة من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بسامسونغ.

وستساعد ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة أيضاً المستخدمين على كتابة رسائل ذات طابع رسمي أو أخرى بأسلوب ممتع أكثر (على طريقة شكسبير مثلاً)، أو حتى تلخيص المحادثات أثناء قيادة السيارة، مع تحديد مضمون الرسائل وهوية مرسليها.

وتتيح أداة ((سيركل تو سيرتش)) التي طورتها غوغل، رسم دائرة على جسم ما تظهر صورته في أي تطبيق (قطعة أثاث على فيديو يوتيوب، على سبيل المثال) وطرح سؤال على الهاتف (مثلاً ((أين يمكنني أن أجد هذه الأريكة؟))).

تعمل هواتف سامسونغ الذكية بنظام التشغيل أندرويد الخاص بشركة غوغل، والذي يزود غالبية الهواتف الذكية في العالم ويتنافس بشدة مع نظام التشغيل ((اي او اس)) iOS الخاص بأجهزة ((آي فون)).

التيتانيوم

على غرار هواتف ((آي فون 15)) التي طُرحت العام الماضي، فإن هاتف ((اس 24)) من سامسونغ مصنوع من التيتانيوم، وهي مادة أكثر متانة، بحسب الشركة.

كما أن الذكاء الاصطناعي في هواتف سامسونغ الجديدة سيسهم في تحسين كاميرات الأجهزة لإعطاء جودة أفضل لصور المستخدمين.

خاتم غالاكسي رينغ

كما قدمت سامسونغ أيضاً إكسسواراً صحياً جديداً متصلاً بالإنترنت، وهو خاتم يسمى ((غالاكسي رينغ))، من دون تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

خصوصية وأمان

يشير الذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة إلى وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يجري تحميلها على جهاز كل مستخدم بعد تدريبه، والتي لا تحتاج إلى الاتصال بنظام الحوسبة السحابية.

ولاستخدام هذه التقنية المتطورة، أبرمت سامسونغ صفقة لعدة سنوات مع غوغل لدمج ((جيميني نانو))، وهو أكثر النماذج اللغوية الكبيرة كفاءة لدى الشركة الأمريكية، وستتمكن من الوصول إلى تقنية ((جيميني برو)) و((إيماجين2)) لتحويل النص إلى صورة من خلال السحابة.

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