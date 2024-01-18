المديرون القساة ضيّقو الأفق يلقون الجزاء في النهاية

الجميع يعرف واحداً منهم على الأقل، هذا الموظف الكفء الذي يفلت من العقوبة دائماً رغم إساءة معاملة زملائه في المكتب، لأدائه المهني المتميز.

يشيع حوله القيل والقال، ويمتعض منه أقرانه، لكن يبدو أنه يسلك دائما مساراً صاعداً.

ما السبب؟ لأن هؤلاء ممن يُطلق عليهم ((القساة ضيّقو الأفق)) يُحسنون إدارة الأمور، فهم يحصلون على نتائج جيدة لرؤسائهم، ولا يكترثون بإهانة أو إزعاج الآخرين بغرض الوصول. وثمّة عدد لا نهائي من الأمثلة في أماكن العمل المعتادة حتى أن شركة ((فايزر)) للأدوية وضعت سياسة ((لا للمسيئين)) في مرحلة ما.

إنني أتحدث هنا عن الزملاء الذين يمكن أن يكونوا قساة أو وقحين وضيقي الأفق، لا أولئك الذين ربما يكونون مزعجين لكن يحاولون فعل الأمر الصائب، مثل هؤلاء الذين يقدمون أنفسهم خلال مكالمات ((زووم)) كمن يعرف كل شيء. إنني أقصد الموظف الذي يقلل من إنجازات الغير لتعزيز مسيرته المهنية، أو المدير الذي يتغنى بأمجاده أمام أعضاء الفريق من المبتدئين، أو الموظف الذي يريد إنجاز الأمور على طريقته ويعلو صوته كثيراً عندما لا تسير الأمور على ما يرام.

تكمن المشكلة بالنسبة لكثير من هؤلاء في احتمالية فقدانهم صبرهم واستشاطتهم غضباً سريعاً، وربما تمكن هؤلاء من التقدم في مؤسساتهم دون دراية بتأثيرهم على الآخرين. بل يعتبر بعضهم أنفسهم مغردين خارج السرب، على شاكلة إيلون ماسك، ممن يرون وجوب تقبل من حولهم للسلوك السلبي في مكان العمل والعواقب أياً كانت.

لكن عند وصولهم إلى مرحلة معينة يلحق بهؤلاء في النهاية آثار سوء علاقاتهم بالآخرين وسمعتهم باستحالة تحديهم أو مواجهتهم. وقالت ليندا هيل، الأستاذة لدى كلية هارفارد للأعمال، وواحدة من أبرز الخبراء على مستوى العالم في القيادة: ((هم لا يدركون أنهم لا يوضحون مقاصدهم ولا يصطحبون أحداً معهم)).

وأوضحت هيل أن قدرتهم على النجاح وحدهم، حين تقترن بطموح مفرط ((تعميهم)). ولا يطور هؤلاء الأشخاص مهارات التعاطف بسرعة كافية وهم أقل وعياً بأنفسهم، لأنهم لا يُسائلون أنفسهم. وتابعت: ((إذا كنت نجماً ونادراً ما تفشل، فمن المُحتمل أنك لم تعمل على تقييم نفسك)).

وتبدأ العلاقات بالأقران، في مرحلة ما، في أن تشكل فرقاً على نحو أكبر. وحسبما يوضح جون-فرانسوا مانزوني، رئيس المعهد الدولي للتنمية الإدارية، فإن التوترات عادة ما تتكشف على نحو صارخ عند دخول هؤلاء اللجنة التنفيذية. ويحدث هذا عندما تضطر هذه الشخصيات، إلى مغادرة زمرة الأفراد المخلصين والتعامل مع زملاء آخرين ممن ترقوا هم أيضاً السلم الوظيفي.

وقد استذكر أحد كبار مسؤولي الموارد البشرية لدى شركة صناعية، شخصاً، ترقى حتى وصل إلى اللجنة التنفيذية، لكنه عندما خضع لتقييم صائدي الكفاءات والموارد البشرية لشغل منصب الرئيس التنفيذي، تبين بوضوح أنه كان يُعتبر متنمراً. وأضاف: ((لم يعرف الأعلى منصباً بشأن هذا حتى هذه النقطة، وفي هذه المرحلة، قرروا استبعاده تلقائياً)).

في نهاية الأمر، سيؤثر سلوك مثل هؤلاء الأشخاص على أداء الفرق العليا لمهامهم، وكيفية تفكيرهم في الاستراتيجية، ومدى نجاحهم في العمل مع مجلس الإدارة من عدمه، ومن المُرجح أن يصبحوا مشكلة للمسؤولين في مرحلة ما.

وقال مانزوني: ((أنّى لك أن تصنع فريقاً بهذه المجموعة من الأفراد الذين لا يلتقون كثيراً، في حين أنكم تجتمعون لمناقشة مشكلات معقّدة بحكم طبيعتها، تكون كلها ذات أولويات متصادمة، خلال فترة زمنية محدودة)).

وبطبيعة الحال، ثمة أمثلة على أناس لا يحبهم الموظفون لكنهم ترقوا إلى المناصب العليا. فقد لفت أودي آشيم، الشريك لدى ((فيرست هيومان))، وهي شركة تدريب على القيادة، إلى أن بعض القطاعات تقيم وزناً لسمات، مثل القسوة والأنانية، أكثر من سمات أخرى.

وهناك أمثلة عديدة في مجالات المصارف والقانون والمتداولين في السوق. ومع ذلك، يعتقد آشيم أن ((المسيئين)) في أغلب الصناعات سيصلون مرحلة يكونون فيها ((غير قابلين للترقية))، ففي نهاية المطاف، يرغب الناس في العمل مع أناس لا يحترمونهم فقط، وإنما يحبونهم أيضاً.

وهناك تحوّل بين الشركات العامة المُدرجة نحو إدراك منافع التمتع بقائد أكثر تعاطفاً، إذ ينجذب الأشخاص إلى من لا يعملون لنفعهم الشخصي، وإنما يساعدون غيرهم. وفي الواقع، يخلق مثل هؤلاء الأشخاص قيمة أكبر لأنفسهم وللمؤسسات التي يعملون فيها.

وقد استعرض آدم غرانت، أستاذ علم النفس التنظيمي، هذا الموضوع في كتابه ((اعط وخذ)). وقال إن السردية الشائعة تتمثل في بلوغ ذوي الأداء المتفوق القمة من خلال العمل الدؤوب والموهبة والحظ، لكن النجاح في النهاية يتوقف على كيفية تفاعلهم مع الآخرين. وأضاف: ((عادة ما يكون هناك خاسر، عندما يفوز من يأخذون فقط)). لكن يعم النجاح وينتشر عند فوز المانحين.

عموماً، إلى كل من أصابه الهم والغم على أيدي أحد ((المسيئين)) في المكتب، لا تخف، فمن المُحتمل أن ينال جزاءه. في النهاية

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