هل وصلت شركة «بي واي دي» إلى نقطة الذروة؟

واصلت مبيعات سيارات شركة بي واي دي الكهربائية تحقيق أرقام قياسية جديدة، لتتجاوز شركة تسلا وتصبح أكبر مصنّع في العالم في الربع الأخير من العام الماضي.

ومع ذلك، تستمر أسهم الشركة الصينية المُصنّعة للسيارات الكهربائية في الانخفاض. فهل وَصَلت بي واي دي بالفعل إلى نقطة الذروة؟

ونجحت شركة بي واي دي، العلامة التُجارية للسيارات الكهربائية الأكثر مبيعاً في الصين، في مواصلة زيادة حجم مبيعاتها وحصتها السوقية، حيث باعت حوالي 1.6 مليون سيارة كهربائية تعمل بالبطارية العام الماضي. وسَجَلت الصادرات رقماً قياسياً آخر، حيث تضاعفت أكثر من أربع مرات خلال العام الماضي وبِيعَت في أكثر من 70 دولة.

لكن في المقابل انخفضت أسهم الشركة المُدرجة في بورصة شينجن بنسبة 45 في المئة عن أعلى مستوياتها المسجلة في عام 2022، مما أدى إلى خفض تقييماتها إلى أدنى مستويات لها منذ أكثر من عِقد.

وبسعر يُعادل 15 مرة فقط أرباحها المُتوَقَعة، يجري تداول أسهمها بجزء بسيط من مُضاعفتها التي بَلَغت أكثر من 170 مرة في عام 2021، وبخصمٍ كبير مُقارنة بنظيراتها، بما فيها شركة تسلا.

ويُمثل ذلك تحولاً كبيراً عن التهافُت من جانب المُستثمرين الأجانب على أسهم السيارات الكهربائية الصينية في عام 2020، حين كان شراء أسهم بي واي دي يوَفر عوائد مُماثلة لتلك التي كانت تُقدمها تسلا.

هناك بطبيعة الحال أسباب تدعو إلى القلق. فقد استَعَرت حروب الأسعار في سوق الشركة الرئيسي. فمع تخفيض شركة تسلا لأسعارها في الصين، اُضطُرَّت ((بي واي دي)) لزيادة تخفيضاتها لمُجاراة الوضع. كذلك، فقد تباطأت وتيرة نمو المبيعات خلال العام الماضي.

وحرب الأسعار مُضرة لـ((بي واي دي)) بصفة خاصة، نظراً إلى ارتفاع نسبة السيارات الصغيرة العالية لديها نسبياً، مثل طراز سيجال الصغير الذي يبلُغ سعره 11,000 دولار، وهو ما يعني أن متوَسط سعر بيع السيارات الكهربائية لديها أقل بالفعل من نظيراتها مثل تسلا.

وتكمُن مشكلة حرب الأسعار في موطنها في أن ((بي واي دي)) تُحَقق أكثر من 90 في المئة من مبيعاتها في الصين، حيث لم تَتَمكن الشركة أو غيرها من شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية، من تكرار نجاحها في الأسواق الأجنبية الأُخرى، مثل: الولايات المُتحدة أو أوروبا. وقد يؤثر التحقيق الذي يُجريه الاتحاد الأوروبي حول إغراق السوق ومُكافحة الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية الصينية، وخطر فرض الرسوم الجمركية على هذه السيارات على احتمالات نموها هناك.

كما تُشكل الشركات المُنافسة غير المُتوَقَعة خطراً آخر. فقد بدأ مُنافسون أصغر وأحدث مثل ((إكس بينج)) و((لي أوتو)) اللذين حققا بداية قوية في تطوير البرمجيات، بالفعل في الاستيلاء على جزء من حصة بي واي دي السوقية، عن طريق تقديم خصائص مُتصلة وذكية في سياراتها الكهربائية. كذلك ينضم أيضاً عمالقة التكنولوجيا إلى السوق، مثل شركتي شاومي وهواوي، اللذين يزودان سياراتهما الكهربائية بتقنية القيادة الذاتية، وهو المجال الذي يزداد فيه الدعم من جانب بكين.

ورُغم حِدة هذه المشاكل خاصةً بالنسبة إلى بي واي دي، إلا أنها ليست مُقتصرة عليها فحسب، فأي مُصنّع سيارات ينضم حالياً إلى السوق يواجه مُهمة عاجلة تتمثل في ضرورة أن يُصبح مُنتج سيارات بكميات كبيرة.

وبالنظر إلى التكلفة العالية لمكوِّنات السيارات الكهربائية، فإن زيادة الحصة السوقية أمر ضروري للوصول إلى نقطة التعادل. لذلك، أصبحت القُدرة على خفض تكاليف الإنتاج مُهمة بشكلٍ مُتزايد.

وفي هذا النطاق بالذات، تمتلك بي واي دي ميزة على مُنافسيها. ففي عام 1995، تأسَّسَت ((بي واي دي)) كشركة مُصنّعة للبطاريات، وتكمُن قوتها في تصنيع البطاريات على نطاق واسع. وتُعتبر البطارية بدرجة كبيرة أغلى مكوِّن في السيارة الكهربائية.

كما يُقدم نموذج أعمالها المُتكامل رأسياً، والذي يشمل جميع المكوِّنات بدءاً من امتلاكها لمناجم الليثيوم حتى تصنيع الرقائق داخل مصانعها، منحى جديداً لطريقة الإنتاج ((في الوقت المُناسب)) بصناعة السيارات. ولا يضمن هذا النموذج استقرار سلسلة التوريد فحسب، بل أيضاً استقرار الأسعار.

والآن، مع بدء الشركة بناء مصنع لإنتاج بطاريات أيونات الصوديوم في الصين، سوف يتعَزَز تفوقها على مُنافسيها. وسيُقلل استخدام البطارية المُعتمدة على الصوديوم، والأرخص والأكثر وفرة من الليثيوم، سعر خلية البطارية بنحو 40 في المئة.

لكن بطاريات أيونات الصوديوم لها عيوبها هي الأخرى، والتي تشمل: كثافة طاقة أقل، وعُمراً افتراضياً أقصر، مُقارنة بنظيرتها المصنوعة من الليثيوم، ما يعني أنه من غير المُرجح أن تحل محلّ بطاريات الليثيوم بشكلٍ كامل في المدى القريب.

لكن مع بناء وتوسع شبكات الشحن العامة، ستقِل أهمية البطاريات طويلة المدى، ما سيفتح أبواب السوق أمام السيارات الكهربائية الأرخص التي تعمل ببطاريات أيونات الصوديوم، وحينها ستكون لشركة بي واي دي الريادة في هذه السوق.

وعلى المدى القصير، تتمتع بي واي دي بوضعٍ جيد يؤهلها لمواجهة التحديات فيما تَوَسع نشاطها في الخارج. فقد ارتفع هامش الربح الإجمالي بنسبة 60 في المئة إلى 19 في المئة خلال العامين الماضيين. ومع وجود نطاق أوسع لنقاط أسعار طُرُزها المختلفة، بدءاً من سيجال إلى السيارة الكهربائية سيدان سيل، التي أطلقت إصدارها في أوروبا بسعر ابتدائي يبلُغ 49,200 دولار.

فستبدأ في اجتذاب جمهور أوسع. كما سيشكل دعم سوقها المحلية مُساهمة إيجابية أيضاً، حيث تقف بكين بقوة وراء الصناعة بعد مُضيها قُدماً في تحقيق هدفها لجعل السيارات الخضراء تُمثل 45 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة خلال ثلاث سنوات أي بحلول عام 2027.

وقد أدّى إفلاس عدد كبير من شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية العام الماضي إلى ميلاد عصر جديد لهذه الصناعة، حيث ستُهيمن على السوق مجموعة قليلة من الشركات التي تتمتع بوسيلة وصول ثابتة إلى البطاريات مُنخفضة التكلفة.

وحتى الآن، ومن بين الشركات القليلة التي نجحت في تجاوز نقطة التعادل في هذا القطاع، تمتلك شركتا تسلا وبي واي دي أفضل الإمكانات. وبما أن السيارات الكهربائية تُشكل أقل من خُمس مبيعات السيارات العالمية، لا يزال هناك إمكانية كبيرة للنمو في المستقبل.

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