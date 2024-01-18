سمات مهمة ينبغي معرفتها عن الاقتصاد العالمي

ما الذي سيؤول إليه حال الاقتصاد العالمي؟ في الواقع لن نعرف الإجابة عن هذا السؤال، فقد وقعت أمور كبيرة لم تكن متوقعة إلى حد كبير في عقد تلو الآخر، مثل التضخم الكبير.

وصدمات النفط في السبعينيات، وانخفاض التضخم في أوائل الثمانينيات، مروراً بانهيار الاتحاد السوفييتي وصعود الصين في التسعينيات، ثم الأزمات المالية في اقتصادات الدول عالية الدخل في العقد الأول من الألفية، ثم جائحة ((كورونا)) والتضخم التالي لها، والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط في العقد الثاني من الألفية الحالية.

إذن، نحن نعيش في عالم حافل بالمخاطر، التي لها عواقبها الواضحة، لكن بعض المخاطر، مثل نشوب حرب بين قوى نووية عظمى، يمكن أن تكون مدمرة. لذلك، فإن الصعوبة تكمن في أن التنبؤ بالأحداث منخفضة الاحتمالية، وذات التأثير الكبير يكاد يكون مستحيلاً. ومع ذلك نحن على دراية ببعض السمات الكبيرة لاقتصادنا العالمي، وهي ليست غير أكيدة، لكن يجب أن تظل في اعتبارنا، وإليكم خمس من هذه السمات:

الأولى الديموغرافيا، فالأشخاص الذين سيكونون بالغين بعد عقدين من الزمن قد ولدوا بالفعل، أما الذين سيتخطون الستين بعد أربعة عقود فهم بالغون بالفعل حالياً، وقد تقفز معدلات الوفيات، ربما إثر جائحة رهيبة أو حرب عالمية، لكن بافتراض عدم وقوع مثل هذه الكوارث، فنحن على دراية جيدة بمن سيعيش بعد عقود من الآن. والكثير من السمات الخاصة بديموغرافيتنا بادية للعيان.

وواحدة منها هي انخفاض معدلات الخصوبة، أي عدد الأطفال المولودين لكل امرأة، في كل مكان تقريباً. وتسجل معدلات الخصوبة في كثير من الدول، أبرزها الصين، مستويات دون الإحلال، وفي الوقت ذاته توجد أعلى معدلات الخصوبة في دول جنوب الصحراء الأفريقية. نتيجة لذلك ستقفز حصتها من التعداد السكاني العالمي 10 نقاط مئوية بحلول 2060.

هذه التغيرات الديموغرافية ناجمة عن ارتفاع متوسط الأعمار، والتحول الذي طرأ على أدوار النساء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هناك أيضاً التحضر، وارتفاع تكلفة الأبوة، وتحسن أدوات منع الحمل، والتغير في كيفية حكم الأشخاص على الأمور المفيدة لحياتهم، ومن شأن الصدمات البالغة وحدها تغيير أي من هذا.

السمة الثانية هي التغير المناخي، وربما تتغير الاتجاهات الحالية في الوقت المناسب، لكن انبعاثات الغازات الدفيئة استقرت بالكاد، في الوقت الذي تزداد فيه حرارة العالم، مع استمرار ارتفاع مخزونات هذه الغازات في الغلاف الجوي، ومن المعقول الرهان على أن كمية هذه الغازات ستواصل الازدياد لوقت طويل.

وإن حدث ذلك فسترتفع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية إلى مستويات أعلى من عصر ما قبل الثورة الصناعية، وهي الحد الأعلى المعقول من السلامة الشخصية، حسبما قيل لنا، لذا يجب علينا العمل بكد واجتهاد للتخفيف من الانبعاثات، لكن سيكون علينا أيضاً الاستثمار بكثافة لأجل هذا التكيف.

السمة الثالثة هي التقدم التكنولوجي، ويعد التقدم في الطاقة المتجددة، خاصة انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية، مثالاً على ذلك، كما أن التقدم في العلوم الحياتية مثال آخر، لكن في عصرنا هذا تعد ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي مركز مثل هذا التقدم. وفي كتابه ((صعود وهبوط النمو الأمريكي)) أوضح روبرت جوردون من جامعة نورث ويسترن، بشكل مقنع، أن اتساع وعمق التحول التكنولوجي تباطأ، بشكل شبه حتمي، منذ الثورة الصناعية الثانية في أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، فتكنولوجيا النقل على سبيل المثال لم تتغير إلا قليلاً خلال نصف قرن.

رغم ذلك كان التحول، الذي طرأ على معالجة البيانات والاتصالات مذهلاً، وذكر غوردون مور، مؤسس ((إنتل)) في 1965 أنه ((مع انخفاض تكلفة الوحدة في ظل ازدياد عدد المكونات بالدائرة الواحدة قد يجبرنا الاقتصاد بحلول 1975 على ضغط ما يصل إلى 65,000 مكون في رقاقة صغيرة واحدة من السيليكون)).

وكان مور مصيباً في ذلك، لكن الأكثر إثارة للدهشة هو أن القانون الذي يحمل اسمه ما زال صحيحاً بعد قرابة نصف القرن، إذ بلغ عدد مثل هذه المكونات 58.2 ملياراً في 2021، ويقود ذلك إلى معجزات في معالجة البيانات، كما استخدم نحو %60 من سكان العالم الإنترنت في 2020، ويستتبع ذلك المزيد من التحول في كيفية عيشنا وعملنا، ويُعد تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه أحدث الأمثلة على ذلك.

السمة الرابعة هي انتشار المعرفة حول العالم، وتقع المناطق النامية في العالم، التي أثبتت أنها الأكثر مهارة في استيعاب هذه المعرفة واستخدامها وتعزيزها في شرق وجنوب شرق وجنوب آسيا، والتي تضم نحو نصف سكان العالم. لا تزال آسيا أسرع المناطق نمواً في العالم. وبالنظر إلى القدرة والفرصة المتاحة للحاق بالركب.

فمن المؤكد أن هذا سيستمر، وسيواصل مركز ثقل الاقتصاد العالمي في التحرك نحو هذه المناطق، ما سيؤدي إلى تغير اتجاهاتها، وسيؤدي ذلك حتماً إلى تحولات سياسية، وهو ما حدث بالفعل، فالصعود الاقتصادي السريع للصين هو الحقيقة الجيوسياسية الكبيرة لعصرنا اليوم، وعلى المدى الطويل سيكون لصعود الهند تداعيات عالمية كبيرة أيضاً.

السمة الخامسة هي النمو في حد ذاته، وتفيد الأعمال المحدثة للراحل، أنغوس ماديسون، وصندوق النقد الدولي، بأن الاقتصاد العالمي حقق نمواً كل عام منذ 1950، فيما عدا عامي 2009 و2020، ويُعد النمو سمة متأصلة في اقتصادنا، ويتوقع أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الصادر عن البنك الدولي، أن ما يلوح في أفق عام 2024 هو ((مَعلَم بائس:

النمو العالمي الأضعف أداء في نصف عقد منذ التسعينيات، إذ أصبح واحد من كل أربعة في الاقتصادات النامية أكثر فقراً مما كان عليه قبل تفشي الجائحة)). علاوة على ذلك فقد نما الاقتصاد العالمي حتى في خضم هذه الفترة المتأثرة بالصدمة، وإن لم يكن على نحو متساو بين البلدان والأفراد، وبصورة غير متساوية مع مرور الوقت، وبذلك فنحن لا نتحرك صوب حقبة من ركود الاقتصاد العالمي.

من السهل أن تتجاوز الصدمات على المدى القصير احتمالك، لكن يجب عدم السماح للأمور العاجلة بأن تطغى على وعينا بالمهم. وفي الخلفية ستعيد العوامل الكبرى المذكورة تشكيل عالمنا، وفي خضم عملنا على تحسين قدراتنا على الاستجابة للصدمات يجب أن نولي هذه العوامل انتباهاً شديداً.

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