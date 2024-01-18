سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4050 نقطة

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق 4050 نقطة أمس، بدعم أسهم قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية، ليغلق مؤشر السوق عند 4052.78 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.93 %.

وتصدر سهما ((إعمار)) تداولات سوق دبي المالي بسيولة 112.88 مليون درهم للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 37 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 304.8 ملايين درهم.

وارتفع ((الوطنية الدولية القابضة)) 13.3 %، والاستشارات المالية الدولية 11.9 %، وبي أتش أم كابيتال 11 %، والعربية الاسكندنافية للتأمين 3.8 %، وتكافل الإمارات 3 %. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 7.1 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 116.98 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 109.85 ملايين درهم.

من جهة أخرى، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9719.37 نقطة، متراجعاً هامشياً 0.05 %. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم ((الوثبة الوطنية للتأمين)) 14.9 % بالحد الأقصى، و((أم القيوين للاستثمارات العامة)) 13.6 %، و((رأس الخيمة للأسمنت الأبيض)) 10.3 %، و((الوطنية للسياحة والفنادق)) 8.3 %، و((أبوظبي الأول)) 3.96 %. السيولة

واجتذبت الأسهم أمس، سيولة بنحو 1.46 مليار درهم.

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