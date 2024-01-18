جامعة الإمارات للطيران تكرّم 302 من الخريجين الجدد

تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس جامعة الإمارات للطيران، احتفلت الجامعة بتخريج الدفعة الـ33 وكرمت 302 من طلبتها الذين اجتازوا بنجاح متطلبات التخرج ويتأهبون لدخول عالم صناعة الطيران.

وقام سموه بتسليم الخريجين شهاداتهم في حفل أقيم في حرم الجامعة، وذلك بحضور أولياء أمور الخريجين وأصدقائهم، وأعضاء هيئة التدريس وعدد من مسؤولي مجموعة الإمارات، والمدعوين والضيوف ووسائل الإعلام.

وتقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالتهنئة للخريجين. وقال: ((يشكل التميز والمهارات التقنية والملكات القيادية لدى طلابنا حجر الزاوية في نهجنا، وهي متطلبات مهمة لتقدم الصناعة وتطورها.

ذلك أن عالم الطيران يشهد تطورات متسارعة، ونحن نهدف إلى المساهمة في تشكيل مستقبل الصناعة وتزويد الجيل القادم بالمعرفة والكفاءات التي تؤهلهم ليكونوا رواداً في هذا المجال. كما نتطلع إلى أن يأخذ خريجونا مكانهم الصحيح في الاقتصاد المحلي والعالمي وأن يحرزوا العديد من النجاحات الرائعة)).

50 جنسية

ويمثل الخريجون أكثر من 50 جنسية، وتأهلوا في مجموعة من التخصصات، بما في ذلك إدارة الطيران، وهندسة الطيران، وسلامة/ أمن الطيران، والخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد، والهندسة الميكانيكية وصيانة الطائرات، وهندسة البرمجيات.

وقال البروفيسور أحمد العلي، نائب رئيس ومدير جامعة الإمارات للطيران: ((نشهد حقبة جديدة في مجال الطيران، ونحن لا نهدف إلى نقل المهارات والمعرفة لطلبتنا فحسب، بل نقوم أيضاً بإلهامهم وإشراكهم لتحقيق النجاح.

ويأتي في صلب التزاماتنا الحفاظ على برامجنا المستقبلية ذات المستوى العالي، وتمكين طلبتنا من اجتياز برامجهم ومهامهم بثقة، ومزج التكنولوجيا والمعرفة لتحقيق فهم عميق للطيران. ونتيجة لذلك، يتمتع طلبتنا بفرص توظيف عالية تصل إلى 85% بمجرد تخرجهم)).

وينتظر الخريجين مستقبل مشرق، حيث يتوقع أن تحقق صناعة الطيران العالمية أرباحاً صافية تزيد على 25.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا). ويتوقع مجلس المطارات الدولي أيضاً أن يشكل عام 2024 علامة فارقة في انتعاش حركة الركاب العالمية، لتلامس 9.4 مليارات مسافر، متجاوزة معدلات عام 2019، التي كانت عند 9.2 مليارات مسافر.

ومن بين دفعة الخريجين البالغ عددهم 302، هناك 77 طالب دراسات عليا و225 من حملة البكالوريوس، منهم 72 مبتعثاً برعاية طيران الإمارات، بمن فيهم موظفون يسعون لبلوغ مؤهلات أعلى.

فرصة تدريبية

وحصل أكثر من 100 من الطلبة على فرصة العمر للتدرب لدى مجموعة الإمارات مدة أطول من فصل دراسي واحد. ويحظى برنامج التدريب المرغوب فيه بدعم المجموعة، التي تعد واحدة من أكبر المؤسسات في المنطقة التي تساعد الطلبة على تطبيق معارفهم ومهاراتهم الأكاديمية في العمل اليومي والعملي لدى الشركات، وتحقق التكامل بين خططهم التعليمية والمهنية.

وأصبحت الجامعة، منذ تأسيسها في عام 1991، المؤسسة التعليمية الرائدة لدراسات الطيران في المنطقة.

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