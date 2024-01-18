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محمد صلاح يتعرض لإصابة قوية ويغادر مباراة مصر وغانا بأمم إفريقيا

1/18/2024 8:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تعرض محمد صلاح نجم ليفربول للإصابة قرب نهاية الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لكرة القدم.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، سقط صلاح أرضا وأشار للجهاز الفني مطالبا بالخروج بعدما تعرض على ما يبدو لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقرر روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري الدفع بمصطفى فتحي بدلا منه.

وتواصلت الأنباء السيئة لمنتخب مصر، إذ تلقت شباكه هدفا من تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء أطلقها محمد قدوس لينتهي الشوط الأول 1-صفر لصالح غانا.

وكان المنتخب المصري قد تعادل 2-2 مع موزامبيق في مستهل مشوار الفريقين في البطولة المقامة في ساحل العاج، بينما خسر منتخب غانا 2-1 أمام الرأس الأخضر في مباراته الأولى.

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