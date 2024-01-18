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طبيب المنتخب المصري يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح

1/18/2024 8:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الدكتور محمد العلا طبيب المنتخب المصري أن آلام في العضلة الخلفية هي السبب الرئيسي في خروج محمد صلاح قائد الفراعنة من مواجهة غانا التي أقيمت "الخميس" في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار وتستمر حتي 11 فبراير المقبل.

وقال أبو العلا في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم أن آلام في العضلة الخلفية وراء استبدال محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة.

وأضاف أن "صلاح سوف يخضع لفحوصات طبية لتحديد موقفه من مواجهة كاب فيردي "الرأس الأخضر" المقبلة".


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