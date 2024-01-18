أتلتيكو مدريد يهزم الريال برباعية ويكمل عقد المتأهلين لدور الثمانية بكأس ملك إسبانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
جرد أتلتيكو مدريد جاره ريال مدريد من لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوز مثير بنتيجة 4 / 2 مساء "الخميس" بعد التمديد لشوطين إضافيين.
تقدم أتلتيكو مدريد بهدف صامويل لينو في الدقيقة 39، وأدرك الضيوف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بهدف سجله الحارس يان أوبلاك بالخطأ في مرماه لينتهي الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 1 / 1.
وتقدم أتلتيكو مدريد مجدداً بهدف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 57 قبل أن يدرك خوسيلو التعادل مجددا للريال في الدقيقة 82 ويمتد اللقاء لشوطين إضافيين.
وفي الشوطين الإضافيين سجل أتلتيكو مدريد هدفين لأنطوان جريزمان ورودريجو ريكيلمي في الدقيقتين 100 و119 ليكمل عقد المتأهلين لدور الثمانية على حساب حامل اللقب في الموسم الماضي.
ورد أتلتيكو مدريد أيضا بهذا الفوز اعتباره من الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 3 / 5 الأسبوع الماضي في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني.
ولحق أتلتيكو مدريد بسبعة أندية أخرى تأهلت لدور الثمانية وهي برشلونة وإشبيلية وأتلتيك بلباو وريال مايوركا وسيلتا فيجو وريال سوسيداد وجيرونا.
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