أتلتيكو مدريد يهزم الريال برباعية ويكمل عقد المتأهلين لدور الثمانية بكأس ملك إسبانيا

جرد أتلتيكو مدريد جاره ريال مدريد من لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوز مثير بنتيجة 4 / 2 مساء "الخميس" بعد التمديد لشوطين إضافيين.

تقدم أتلتيكو مدريد بهدف صامويل لينو في الدقيقة 39، وأدرك الضيوف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بهدف سجله الحارس يان أوبلاك بالخطأ في مرماه لينتهي الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 1 / 1.

وتقدم أتلتيكو مدريد مجدداً بهدف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 57 قبل أن يدرك خوسيلو التعادل مجددا للريال في الدقيقة 82 ويمتد اللقاء لشوطين إضافيين.

وفي الشوطين الإضافيين سجل أتلتيكو مدريد هدفين لأنطوان جريزمان ورودريجو ريكيلمي في الدقيقتين 100 و119 ليكمل عقد المتأهلين لدور الثمانية على حساب حامل اللقب في الموسم الماضي.

ورد أتلتيكو مدريد أيضا بهذا الفوز اعتباره من الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 3 / 5 الأسبوع الماضي في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني.

ولحق أتلتيكو مدريد بسبعة أندية أخرى تأهلت لدور الثمانية وهي برشلونة وإشبيلية وأتلتيك بلباو وريال مايوركا وسيلتا فيجو وريال سوسيداد وجيرونا.

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