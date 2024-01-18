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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن

1/18/2024 8:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الحوثيون ليل الخميس الجمعة استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن، رداً على الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع عسكرية تابعة لهم.

وجاء في بيان نشرته حسابات تابعة للحوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي "نفذت القوات البحرية عملية استهداف لسفينة (كيم رينجر) الأمريكية في خليج عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".

وأكد الحوثيون أن هذه العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وبحسب موقع "مارين ترافيك" لرصد حركة الملاحة، فإن السفينة" كيم رينجر" هي ناقلة مواد كيميائية ترفع علم جزر مارشال.

وفي أقل من أسبوع، شنّ الجيش الأمريكي أربع مرات ضربات في اليمن على مواقع عسكرية للحوثيين، آخرها استهدف فجر "الخميس" صواريخ كانت معدّة لإطلاقها على خطوط الملاحة البحرية.

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