هجوم يستهدف قاعدة أميركية بكردستان العراق

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة أميركية قرب مطار أربيل بطائرة مسيرة، في أحدث هجوم يقوم به الائتلاف الذي يضم فصائل عراقية مسلحة ويشن منذ 3 أشهر هجمات على القواعد الأميركية في المنطقة.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز -نقلا عن مصادر أمنية- أن أنظمة دفاعية أسقطت طائرة مسيرة مسلحة الخميس فوق مطار أربيل شمالي العراق، حيث تتمركز قوات أميركية ودولية أخرى في قاعدة عسكرية قريبة منه.

ونفى جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق وقوع الحادث وقال -في بيان- إنه "لم يتم إسقاط أي طائرة مسيرة".

في المقابل، أكد مصدران أمنيان أنه جرى اعتراض طائرة مسلحة مسيرة وإسقاطها نحو الساعة (7:10 مساء بالتوقيت المحلي)، وسمع دوي انفجار بالقرب من المطار.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق الأسبوع الماضي إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة أخرى كانت تستهدف قوات التحالف الدولي والقوات الأميركية المتمركزة قرب مطار أربيل.

وقبلها بيوم، أكد الجهاز وقوع هجوم مماثل أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عنه.

وأفاد مسؤولون أميركيون بوقوع أكثر من 100 هجوم ضد مصالح أميركية في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد أيام من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتبنت معظم تلك الهجمات "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضمّ فصائل مسلحة حليفة لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي.

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق، ونحو 900 في سوريا في إطار مكافحة تنظيم الدولة ضمن التحالف الدولي الذي أنشئ في عام 2014.