ناقلة تبلغ عن اقتراب مسيرات منها قرب عدن
التاريخ
1/18/2024 8:00:24 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قالت شركة أمبري للأمن البحري ، ان ناقلة ترفع علم جزر مارشال أبلغت عن اقتراب مسيرات منها بشكل مريب جنوب شرق عدن.
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