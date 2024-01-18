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ناقلة تبلغ عن اقتراب مسيرات منها قرب عدن

1/18/2024 8:00:24 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قالت شركة أمبري للأمن البحري ، ان ناقلة ترفع علم جزر مارشال أبلغت عن اقتراب مسيرات منها بشكل مريب جنوب شرق عدن.

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