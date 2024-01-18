ان بي سي : غضب في مجلس الشيوخ الأمريكي من تصريحات نتنياهو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – ترجمة خاصة
قال موقع nbcnews ان رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية عقب انتهاء الحرب في غزة، أثار رد فعل قوي من قبل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي.
ونقل تقرير للشبكة الإخبارية الأميركية عن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، تحذيره من أن تصريحات نتنياهو قد تعقّد المفاوضات الثنائية الهشة في مجلس الشيوخ حول حزمة إضافية تتضمن مساعدات عسكرية لإسرائيل، إلى جانب تدابير الهجرة والمساعدات لأوكرانيا.
وأشار ميرفي، إلى أن تصريحات نتنياهو قد لا تساعد في جلب تأييد من الذين يشككون في مستقبل دولة فلسطينية ، وان تصريح
نتنياهو "غير مفيد، فنحن بحاجة إلى الحصول على الكثير من الأصوات الديمقراطية لتمرير هذه المساعدات."
وبين ان التقرير ان أعضاء ليبراليين في مجلس الشيوخ، انتقدوا الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة والذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين، شككوا علنيًا في مواصلة الولايات المتحدة لإرسال مساعدات إلى إسرائيل.
واستفسرت السيناتور إليزابيث وورن، الديمقراطية من ماساتشوستس وعضوة في لجنة الخدمات المسلحة، عما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة متابعة دعمها لحكومة نتنياهو في حال رفضها إقامة دولة فلسطينية.
من جهته قال السيناتور بيتر ويلتش، في رد حاد على نتنياهو : "ما نراه مع نتنياهو هو أنه على استعداد لاستلام أموالنا ولكنه سيظل يرفض دائمًا نصائحنا."
وأضاف ويلتش أن نتنياهو لا يشارك في قلقنا إزاء فقدان الفلسطينيين حياتهم.
وقال: "نتنياهو يسلك طريقه الخاص" وتصريحاته قد تخلق "مزيدا من التوتر" بخصوص رغبة الولايات المتحدة في فرض شروط جديدة عند توفير مساعدات إضافية لإسرائيل.
وأعربت السيناتور تامي داكوورث، عن استيائها من تصريحات نتنياهو وقالت إن الطريق إلى التسوية في المنطقة يكمن في حل الدولتين، وأن دولة فلسطينية أمر مهم أيضًا لسلام إسرائيل. وأضافت: "لا أعتقد أن تصريح نتنياهو يتماشى مع آراء غالبية شعبه."
وقال السيناتور برايان شاتز إن نتنياهو "مخطئ. إنه يجعل الأمور صعبة للغاية بالنسبة لمستقبل إسرائيل، وبالنسبة لآفاق السلام." وأعلن أنه سيقدم تعديلاً لصالح الحل الثنائي الدولي في الحزمة الإضافية.
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