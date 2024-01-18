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ان بي سي : غضب في مجلس الشيوخ الأمريكي من تصريحات نتنياهو

1/18/2024 8:00:24 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – ترجمة خاصة

قال موقع nbcnews ان رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية عقب انتهاء الحرب في غزة، أثار رد فعل قوي من قبل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ونقل تقرير للشبكة الإخبارية الأميركية عن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، تحذيره من أن تصريحات نتنياهو قد تعقّد المفاوضات الثنائية الهشة في مجلس الشيوخ حول حزمة إضافية تتضمن مساعدات عسكرية لإسرائيل، إلى جانب تدابير الهجرة والمساعدات لأوكرانيا.

وأشار ميرفي، إلى أن تصريحات نتنياهو قد لا تساعد في جلب تأييد من الذين يشككون في مستقبل دولة فلسطينية ، وان تصريح
نتنياهو "غير مفيد، فنحن بحاجة إلى الحصول على الكثير من الأصوات الديمقراطية لتمرير هذه المساعدات."

وبين ان التقرير ان أعضاء ليبراليين في مجلس الشيوخ، انتقدوا الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة والذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين، شككوا علنيًا في مواصلة الولايات المتحدة لإرسال مساعدات إلى إسرائيل.

واستفسرت السيناتور إليزابيث وورن، الديمقراطية من ماساتشوستس وعضوة في لجنة الخدمات المسلحة، عما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة متابعة دعمها لحكومة نتنياهو في حال رفضها إقامة دولة فلسطينية.

من جهته قال السيناتور بيتر ويلتش، في رد حاد على نتنياهو : "ما نراه مع نتنياهو هو أنه على استعداد لاستلام أموالنا ولكنه سيظل يرفض دائمًا نصائحنا."

وأضاف ويلتش أن نتنياهو لا يشارك في قلقنا إزاء فقدان الفلسطينيين حياتهم.

وقال: "نتنياهو يسلك طريقه الخاص" وتصريحاته قد تخلق "مزيدا من التوتر" بخصوص رغبة الولايات المتحدة في فرض شروط جديدة عند توفير مساعدات إضافية لإسرائيل.

وأعربت السيناتور تامي داكوورث، عن استيائها من تصريحات نتنياهو وقالت إن الطريق إلى التسوية في المنطقة يكمن في حل الدولتين، وأن دولة فلسطينية أمر مهم أيضًا لسلام إسرائيل. وأضافت: "لا أعتقد أن تصريح نتنياهو يتماشى مع آراء غالبية شعبه."

وقال السيناتور برايان شاتز إن نتنياهو "مخطئ. إنه يجعل الأمور صعبة للغاية بالنسبة لمستقبل إسرائيل، وبالنسبة لآفاق السلام." وأعلن أنه سيقدم تعديلاً لصالح الحل الثنائي الدولي في الحزمة الإضافية.

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