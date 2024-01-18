مصر تتحدى إصابة صلاح وتتعادل مع غانا

MENAFN - Khaberni) خبرني -نجا المنتخب المصري من السقوط في فخ الخسارة، وانتزع تعادلا مثيرا (2-2) مع غانا، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

واتسم الشوط الأول بالبطء من جانب المنتخبين، على عكس الثاني، الذي كان مليئا بالإثارة والمتعة والقوة خاصة من جانب الفراعنة رغم إصابة محمد صلاح قبل نهاية الشوط الأول.

وافتتح محمد قدوس التسجيل لمصلحة غانا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعد دقيقتين فقط من خروج محمد صلاح مصابا، لكن عمر مرموش أدرك التعادل لمصر في الدقيقة 69.

وأعاد محمد قدوس التقدم للمنتخب الغاني من جديد، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 71، غير أن مصطفى محمد سرعان ما أدرك التعادل مرة أخرى للمنتخب المصري في الدقيقة 74.

وارتفع رصيد منتخب مصر، الذي تعادل مع موزمبيق (2-2) في الجولة الأولى إلى نقطتين في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف منتخب الرأس الأخضر (المتصدر)، الذي يواجه موزمبيق، الذي يمتلك نقطة وحيدة أيضا، غدا الجمعة في الجولة ذاتها.

في المقابل، حصل منتخب غانا على أول نقطة في مشواره بالبطولة، بعد خسارته (1-2) في الجولة الافتتاحية أمام الرأس الأخضر يوم الأحد الماضي.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في الدور الأول بمواجهة الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل، فيما تلعب غانا مع موزمبيق في نفس الجولة.

