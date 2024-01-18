مصر تتحدى إصابة صلاح وتتعادل مع غانا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
نجا المنتخب المصري من السقوط في فخ الخسارة، وانتزع تعادلا مثيرا (2-2) مع غانا، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
واتسم الشوط الأول بالبطء من جانب المنتخبين، على عكس الثاني، الذي كان مليئا بالإثارة والمتعة والقوة خاصة من جانب الفراعنة رغم إصابة محمد صلاح قبل نهاية الشوط الأول.
وافتتح محمد قدوس التسجيل لمصلحة غانا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعد دقيقتين فقط من خروج محمد صلاح مصابا، لكن عمر مرموش أدرك التعادل لمصر في الدقيقة 69.
وأعاد محمد قدوس التقدم للمنتخب الغاني من جديد، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 71، غير أن مصطفى محمد سرعان ما أدرك التعادل مرة أخرى للمنتخب المصري في الدقيقة 74.
وارتفع رصيد منتخب مصر، الذي تعادل مع موزمبيق (2-2) في الجولة الأولى إلى نقطتين في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف منتخب الرأس الأخضر (المتصدر)، الذي يواجه موزمبيق، الذي يمتلك نقطة وحيدة أيضا، غدا الجمعة في الجولة ذاتها.
في المقابل، حصل منتخب غانا على أول نقطة في مشواره بالبطولة، بعد خسارته (1-2) في الجولة الافتتاحية أمام الرأس الأخضر يوم الأحد الماضي.
ويختتم منتخب مصر مبارياته في الدور الأول بمواجهة الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل، فيما تلعب غانا مع موزمبيق في نفس الجولة.
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