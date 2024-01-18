باراك: حماس لم تهزم واحتمال استعادة الرهائن يتراجع

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك إن حماس لم تهزم واحتمال استعادة الرهائن يتراجع رغم المكاسب التي حققها الجيش، حسب زعمه.
وأكد باراك على حاجة إسرائيل لقيادة جديدة مشيرا إلى أن "غياب هدف واقعي سيغرقنا في مستنقع غزة".
وأشار إلى وجوب إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل قبل فوات الأوان.
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