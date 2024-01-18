آيزنكوت: منعت توجيه ضربة لحزب الله عقب هجوم 7 أكتوبر

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- Khaberni) خبرني - قال الأركان السابق وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت إنه منع تل أبيب من مهاجمة حزب الله بشكل استباقي بعد عملية طوفان الأقصى.
وأوضح آيزنكوت أن إسرائيل كانت على وشك توجيه ضربة لحزب الله على الرغم من أن الحزب لم يقدم على أي خطوة تجاه إسرائيل.
وقال "أعتقد أن وجودنا هناك منع إسرائيل من ارتكاب خطأ استراتيجي فادح".
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