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آيزنكوت: منعت توجيه ضربة لحزب الله عقب هجوم 7 أكتوبر

1/18/2024 8:00:24 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال الأركان السابق وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت إنه منع تل أبيب من مهاجمة حزب الله بشكل استباقي بعد عملية طوفان الأقصى.

وأوضح آيزنكوت أن إسرائيل كانت على وشك توجيه ضربة لحزب الله على الرغم من أن الحزب لم يقدم على أي خطوة تجاه إسرائيل.

وقال "أعتقد أن وجودنا هناك منع إسرائيل من ارتكاب خطأ استراتيجي فادح".

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