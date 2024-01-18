آيزنكوت: لا استعادة للرهائن بدون صفقة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال العضو في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت في تصريحات أدلى بها للقناة الإسرائيلية 12: "كانت هناك مرحلة في إحدى المناقشات (في الكابينيت) حول ازمة الاسرى الإسرائيليين لدى المقاومة ، وقلت فيها إنه إذا لم يتم الدفع بقضية الاسرى ... فليس لدي ما أفعله هنا".

وأضاف: "كان من الواضح بالنسبة لي أنه إذا تم تسريب ذلك، فسوف آخذ الأشياء وأغادر".

واستبعد آيزنكوت إمكانية تنفيذ عملية لإعادة الاسرى مثلما كان الجيش الإسرائيلي قد ادعى أنه قد نجح في تحرير إحدى الاسرى.

وفي هذا الصدد قال آيزنكوت إن "الاسرى متناثرون بطريقة -وكذلك تحت الأرض- بحيث يكون الاحتمال منخفضًا للغاية، ولا تزال الجهود تبذل ونبحث عن كل فرصة، لكن الاحتمال منخفض والقول إن ذلك (تحرير الاسرى) سيأتي من هناك يعني زرع الوهم".

وتابع آيزنكوت: "أعتقد أنه يجب علينا أن نقول بجرأة إنه من غير الممكن إعادة الاسرى أحياء في المستقبل القريب دون صفقة"، مضيفا: "وهذا اختبار لي أيضًا، إذا أدركت أن الأمر ليس كذلك، فأنا بالفعل جزء من حزب، لكنني أعرف كيفيّة اتخاذ قرارات مستقلّة كذلك".

وأضاف: "أعرف ما هو الخط الأحمر بالنسبة لي، فهو يتعلّق بالاسرى أيضا، وهذا أحد الأهداف، لكنه يتعلّق كذلك بالطريقة التي ينبغي أن تُدار بها هذه الحرب".

وتؤكد تصريحات آيزنكوت ما أوردته تقارير إسرائيلية مؤخرا بشأن تفاقُم توتّر العلاقة بين أعضاء "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، والتبايُن في مواقفهم.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحافيّ، مساء الخميس، إن الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة مستمرّة، "حتى تحقيق الانتصار المُطلق على حماس"، مشيرا إلى أن الحرب "ستستغرق شهورا طويلة".

وذكر نتنياهو أن "النصر الكامل يتطلب عودة الاسرى إلى بيوتهم، ونزع سلاح غزة، والسيطرة الأمنية على ما يدخل إلى غزة"؛ مشددا على أن "إنهاء الحرب قبل تحقيق أهدافنا سيضرّ بأمن إسرائيل لأجيال" مقبلة.



