أتلتيكو ينتقم من ريال مدريد بسيناريو مجنون

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
بلغ أتلتيكو مدريد، ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه المثير 4-2 على ضيفه ريال مدريد، ليل الخميس / الجمعة، على ملعب ميتروبوليتانو، بعد التمديد للوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.
رباعية الأتلتي حملت توقيع صامويل لينو (39)، ألفارو موراتا (57)، جريزمان (100) وريكلمي (119).
فيما سجل ثنائية ريال مدريد، يان أوبلاك (هدف عكسي) في الدقيقة 45، وخوسيلو في الدقيقة 82.
وبهذا الانتصار، يثأر أتلتيكو مدريد من خسارة نصف نهائي السوبر الإسباني، ويطيح بالفريق الملكي من كأس الملك.
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