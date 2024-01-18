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أتلتيكو ينتقم من ريال مدريد بسيناريو مجنون

1/18/2024 8:00:23 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
بلغ أتلتيكو مدريد، ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه المثير 4-2 على ضيفه ريال مدريد، ليل الخميس / الجمعة، على ملعب ميتروبوليتانو، بعد التمديد للوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

رباعية الأتلتي حملت توقيع صامويل لينو (39)، ألفارو موراتا (57)، جريزمان (100) وريكلمي (119).

فيما سجل ثنائية ريال مدريد، يان أوبلاك (هدف عكسي) في الدقيقة 45، وخوسيلو في الدقيقة 82.

وبهذا الانتصار، يثأر أتلتيكو مدريد من خسارة نصف نهائي السوبر الإسباني، ويطيح بالفريق الملكي من كأس الملك.

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