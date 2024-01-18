السعودية: لا تطبيع قبل وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكدت السفيرة السعودية لدى واشنطن الخميس، أن المملكة غير قادرة على مواصلة المباحثات بشأن التوصل إلى اتفاق تاريخي يتضمن الاعتراف باسرائيل، قبل أن يتم وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود خلال ندوة ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "أعتقد أن أهم شيء يجب إدراكه هو أن المملكة وضعت السلام والازدهار في قلب سياستها".

وأضافت: "المملكة كانت واضحة تماماً، بينما هناك أعمال عنف على الأرض والقتل مستمر، لا يمكننا الحديث عن اليوم التالي".





وفي وقت سابق هذا الأسبوع أيضاً في منتدى دافوس، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الرياض لا تزال "بالتأكيد" منفتحة على إمكان إقامة علاقات مستقبلية مع إسرائيل، لكنه شدد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار وإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف "لا نرى أي علامة حقيقية على اقتراب الهدف الاستراتيجي الذي تطالب به إسرائيل".

وأسهبت الأميرة ريما في عرض الموقف السعودي الخميس قائلة إن "الرؤوس الباردة يجب أن تسود"، مضيفة "هناك صدمة وألم لدى الجانبين، لا يمكن العودة إلى الوراء لمنع ذلك. لكن ما يمكننا فعله هو وقف إطلاق النار الآن".