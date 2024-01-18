السعودية: لا تطبيع قبل وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكدت السفيرة السعودية لدى واشنطن الخميس، أن المملكة غير قادرة على مواصلة المباحثات بشأن التوصل إلى اتفاق تاريخي يتضمن الاعتراف باسرائيل، قبل أن يتم وقف إطلاق النار في غزة.
وقالت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود خلال ندوة ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "أعتقد أن أهم شيء يجب إدراكه هو أن المملكة وضعت السلام والازدهار في قلب سياستها".
وأضافت: "المملكة كانت واضحة تماماً، بينما هناك أعمال عنف على الأرض والقتل مستمر، لا يمكننا الحديث عن اليوم التالي".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع أيضاً في منتدى دافوس، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الرياض لا تزال "بالتأكيد" منفتحة على إمكان إقامة علاقات مستقبلية مع إسرائيل، لكنه شدد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار وإقامة دولة فلسطينية.
وأضاف "لا نرى أي علامة حقيقية على اقتراب الهدف الاستراتيجي الذي تطالب به إسرائيل".
وأسهبت الأميرة ريما في عرض الموقف السعودي الخميس قائلة إن "الرؤوس الباردة يجب أن تسود"، مضيفة "هناك صدمة وألم لدى الجانبين، لا يمكن العودة إلى الوراء لمنع ذلك. لكن ما يمكننا فعله هو وقف إطلاق النار الآن".
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