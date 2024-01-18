يوتيوب يصبح أبطأ مع تفعيل مانع الإعلانات

MENAFN - Khaberni) خبرني - في محاولة لزيادة الإيرادات، حاول يوتيوب منذ فترة طويلة إقناع مستخدميه بالتبديل إلى مستوى بريميوم، لتفادي ظهور الإعلانات أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو، إلا أن فئة كبيرة من مستخدمي المنصة، لجأت إلى أدوات حظر الإعلانات عوضاً عن الاشتراك بمستوى بريميوم.

وضعت يوتيوب قيوداً جديداً أمام الأشخاص الذين لجأوا إلى تفعيل ميزة حظر الإعلانات على المنصة بدلاً من الاشتراك في الخدمات المدفوعة، في محاولة منها لدفع المستخدمين إلى دفع رسم شهري وبذلك زيادة إيراداتها.

ولاحظ عدد من المستخدمين في الأيام الماضية أن منصة يوتيوب باتت تلجأ إلى إبطاء بث مقاطع الفيديو للأشخاص الذين استخدموا أدوات حظر الإعلانات، كما نقل موقع 9to5Google عن مستخدمين آخرين قولهم إن أن الانتقال إلى وضع ملء الشاشة أو وضعية المسرح، لم يعد ممكناً مع تفعيل ميزة حظر الإعلانات.

وفي بيان صدر في نوفمبر (تشرين الثاني)، أكد متحدث باسم يوتيوب أن بعض مستخدمي أدوات حظر الإعلانات قد يشهدون انخفاضاً في سرعة التحميل، ومن المحتمل أن تكون منصة يوتيوب قد بدأت في توسيع هذا السلوك ليشمل المزيد من المستخدمين، وفق موقع

أندرويد بوليس

الإلكتروني.

وفي حين أن بعض المستخدمين المحظوظين قد يكونون قادرين على التحايل على هذا التقييد الجديد، فمن المرجح أن تواصل منصة يوتيوب ابتكار المزيد من الطرق لإجبار المستخدمين على تعطيل أدوات حظر الإعلانات، أو إنفاق 14 دولاراً شهرياً مقابل اشتراك بريميوم.

واشتدت معركة يوتيوب ضد أدوات حظر الإعلانات العام الماضي مع عرض إشعار يطلب من المستخدمين تعطيل ميزة حظر الإعلانات، أو تجربة اشتراك "بريميوم". كما عطّل يوتيوب لاحقاً مشغل الفيديو بشكل كامل لدى الأشخاص الذين يستخدمون هذا النوع من الأدوات.