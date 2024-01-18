يوتيوب يصبح أبطأ مع تفعيل مانع الإعلانات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - في محاولة لزيادة الإيرادات، حاول يوتيوب منذ فترة طويلة إقناع مستخدميه بالتبديل إلى مستوى بريميوم، لتفادي ظهور الإعلانات أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو، إلا أن فئة كبيرة من مستخدمي المنصة، لجأت إلى أدوات حظر الإعلانات عوضاً عن الاشتراك بمستوى بريميوم.
وضعت يوتيوب قيوداً جديداً أمام الأشخاص الذين لجأوا إلى تفعيل ميزة حظر الإعلانات على المنصة بدلاً من الاشتراك في الخدمات المدفوعة، في محاولة منها لدفع المستخدمين إلى دفع رسم شهري وبذلك زيادة إيراداتها.
ولاحظ عدد من المستخدمين في الأيام الماضية أن منصة يوتيوب باتت تلجأ إلى إبطاء بث مقاطع الفيديو للأشخاص الذين استخدموا أدوات حظر الإعلانات، كما نقل موقع 9to5Google عن مستخدمين آخرين قولهم إن أن الانتقال إلى وضع ملء الشاشة أو وضعية المسرح، لم يعد ممكناً مع تفعيل ميزة حظر الإعلانات.
وفي بيان صدر في نوفمبر (تشرين الثاني)، أكد متحدث باسم يوتيوب أن بعض مستخدمي أدوات حظر الإعلانات قد يشهدون انخفاضاً في سرعة التحميل، ومن المحتمل أن تكون منصة يوتيوب قد بدأت في توسيع هذا السلوك ليشمل المزيد من المستخدمين، وفق موقع
أندرويد بوليس
الإلكتروني.
وفي حين أن بعض المستخدمين المحظوظين قد يكونون قادرين على التحايل على هذا التقييد الجديد، فمن المرجح أن تواصل منصة يوتيوب ابتكار المزيد من الطرق لإجبار المستخدمين على تعطيل أدوات حظر الإعلانات، أو إنفاق 14 دولاراً شهرياً مقابل اشتراك بريميوم.
واشتدت معركة يوتيوب ضد أدوات حظر الإعلانات العام الماضي مع عرض إشعار يطلب من المستخدمين تعطيل ميزة حظر الإعلانات، أو تجربة اشتراك "بريميوم". كما عطّل يوتيوب لاحقاً مشغل الفيديو بشكل كامل لدى الأشخاص الذين يستخدمون هذا النوع من الأدوات.
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