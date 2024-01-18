بريطانيا تسجّل ارتفاعاً مخيفاً للجرائم المرتبطة بتطبيق تيك توك

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - سجلت الشرطة البريطانية أكثر من 6 آلاف جريمة مرتبطة بمنصة تيك توك للفيديوهات، خلال عام 2023.
وأعلنت الشرطة البريطانية أن هذا الرقم ارتفع من من 5 آلاف جريمة تم تسجيلها في 2022، حسب ما أظهره مسح شمل 44 من مراكز الشرطة هذا العام في إنجلترا وويلز.
وتتضمن تلك الجرائم المرتبطة بمنصة "تيك توك" الاعتداءات والإساءة والسرقة والترهيب، بالإضافة إلى إساءة معاملة الأطفال والتنمر عليهم، ومحاولات استمالتهم. وتثير التقارير الواردة مخاوف من أن يكون العدد الحقيقي لهذا النوع من الجرائم أقرب إلى 9 آلاف، حيث فشل 12 مركزاً في تقديم معلومات عن الجرائم المسجلة.
جرائم متنوعة
وفي لندن، تعاملت الشرطة مع منشئ محتوى يدعى Mizzy عدة مرات في العام الماضي، وحُكم عليه بالسجن مدة 18 أسبوعاً. وأثار الشاب، البالغ من العمر 19 عاماً، واسمه الحقيقي باكاري برونز أوغارو، غضب السلطات، بسبب المقالب التي شملت أخذ كلب من امرأة مسنة، ودخول المنازل دون إذن، وركوب سيارات الغرباء..
وتعاملت الشرطة مع محتال ادعى جمع الأموال تخليداً لذكرى أطفاله المتوفين.
وحصل شخص آخر على عقوبة السجن لارتكابه 20 جريمة، بما في ذلك القيادة الخطرة، بعد أن ظهرت مقاطع مصوّرة له يقود دراجة نارية على الأرصفة، وعلى الجانب الخطأ من الطريق، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
رقابة على تيك توك
وقال ديفيد سبنسر من مركز منع الجريمة: "مع أنني أكره الدفاع عن الرقابة على الإنترنت، إلا أن التأثير الخبيث لـ تيك توك يعني أن هناك حاجة إلى توسيع الحظر الذي تفرضه الحكومة".
وردت تيك توك على هذه الأرقام بالإشارة إلى أن "النشاط الإجرامي غير مسموح به على تيك توك، ونحن نعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لضمان ذلك عند الضرورة. نحن نطبق قواعد صارمة ضد هذا المحتوى والسلوك، وتتم إزالة 96% من المحتوى المخالف قبل إبلاغنا به".
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