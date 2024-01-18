بريطانيا تسجّل ارتفاعاً مخيفاً للجرائم المرتبطة بتطبيق تيك توك

MENAFN - Khaberni) خبرني - سجلت الشرطة البريطانية أكثر من 6 آلاف جريمة مرتبطة بمنصة تيك توك للفيديوهات، خلال عام 2023.

وأعلنت الشرطة البريطانية أن هذا الرقم ارتفع من من 5 آلاف جريمة تم تسجيلها في 2022، حسب ما أظهره مسح شمل 44 من مراكز الشرطة هذا العام في إنجلترا وويلز.

وتتضمن تلك الجرائم المرتبطة بمنصة "تيك توك" الاعتداءات والإساءة والسرقة والترهيب، بالإضافة إلى إساءة معاملة الأطفال والتنمر عليهم، ومحاولات استمالتهم. وتثير التقارير الواردة مخاوف من أن يكون العدد الحقيقي لهذا النوع من الجرائم أقرب إلى 9 آلاف، حيث فشل 12 مركزاً في تقديم معلومات عن الجرائم المسجلة.





جرائم متنوعة

وفي لندن، تعاملت الشرطة مع منشئ محتوى يدعى Mizzy عدة مرات في العام الماضي، وحُكم عليه بالسجن مدة 18 أسبوعاً. وأثار الشاب، البالغ من العمر 19 عاماً، واسمه الحقيقي باكاري برونز أوغارو، غضب السلطات، بسبب المقالب التي شملت أخذ كلب من امرأة مسنة، ودخول المنازل دون إذن، وركوب سيارات الغرباء..

وتعاملت الشرطة مع محتال ادعى جمع الأموال تخليداً لذكرى أطفاله المتوفين.

وحصل شخص آخر على عقوبة السجن لارتكابه 20 جريمة، بما في ذلك القيادة الخطرة، بعد أن ظهرت مقاطع مصوّرة له يقود دراجة نارية على الأرصفة، وعلى الجانب الخطأ من الطريق، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.





رقابة على تيك توك

وقال ديفيد سبنسر من مركز منع الجريمة: "مع أنني أكره الدفاع عن الرقابة على الإنترنت، إلا أن التأثير الخبيث لـ تيك توك يعني أن هناك حاجة إلى توسيع الحظر الذي تفرضه الحكومة".

وردت تيك توك على هذه الأرقام بالإشارة إلى أن "النشاط الإجرامي غير مسموح به على تيك توك، ونحن نعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لضمان ذلك عند الضرورة. نحن نطبق قواعد صارمة ضد هذا المحتوى والسلوك، وتتم إزالة 96% من المحتوى المخالف قبل إبلاغنا به".