اليونيسف: لا وصول لقوافل المنظمة لشمال غزة في 2024
التاريخ
1/18/2024 3:13:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لم تتمكن أي قافلة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة (يونيسف)من الوصول إلى شمال قطاع غزة في عام 2024، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وتحدثت نائب المديرة التنفيذية تيد شيبان، الخميس، عن الحاجة إلى الوصول إلى الشمال.
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