Friday, 19 January 2024 12:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العثور على جثة شاب في إربد

1/18/2024 3:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر امني ، ان بلاغا ورد بوجود جثة لشاب في احدى مناطق مدينة إربد ، حيث تحركت الاجهزة المعنية للمكان .

وبين المصدر انه قد تم اخلاء الوفاة الى دائرة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة ، تمهيدا لاستكمال التحقيقات في الحادثة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN18012024000208011052ID1107740202

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث