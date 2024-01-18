العثور على جثة شاب في إربد

العثور على جثة شاب في إربد
التاريخ
1/18/2024 3:13:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر امني ، ان بلاغا ورد بوجود جثة لشاب في احدى مناطق مدينة إربد ، حيث تحركت الاجهزة المعنية للمكان .
وبين المصدر انه قد تم اخلاء الوفاة الى دائرة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة ، تمهيدا لاستكمال التحقيقات في الحادثة.
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