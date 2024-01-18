صفارات الإنذار تدوي في محيط قطاع غزة

صفارات الإنذار تدوي في محيط قطاع غزة
التاريخ
1/18/2024 3:13:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دوت صفارات الإنذار في محيط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق رشقة صاروخية من قبل المقاومة صوب المستوطنات.
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