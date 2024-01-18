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غالانت: علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود الشمالية

1/18/2024 3:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، "علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود الشمالية".
وأضاف غالانت في مؤتمر صحفي، الخميس، أن تل أبيب قد تفرض حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم.

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