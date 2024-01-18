غالانت: علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود الشمالية

غالانت: علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود الشمالية
التاريخ
1/18/2024 3:13:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، "علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود الشمالية".
وأضاف غالانت في مؤتمر صحفي، الخميس، أن تل أبيب قد تفرض حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم.
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