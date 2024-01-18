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ترفيعات واسعة في وزارة الصحة - اسماء

1/18/2024 3:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير الصحة فراس الهواري، اجراء ترفيعات واسعة في الوزارة.
وشملت الترفيعات موظفين من مختلف الدرجات والفئات الوظيفية.
** الفئة الاولى
دائمه غير مصنفه وعقود
المصنفين
** الفئة الثانيه
دائمة غير مصنفة وعقود
المصنفين

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