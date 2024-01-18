تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



ليـــلاً: الأجواء باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



التحذيرات:

- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية، واجزاء من مناطق البادية.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة