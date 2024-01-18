تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
ليـــلاً: الأجواء باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية، واجزاء من مناطق البادية.
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