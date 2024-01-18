الاحتلال يزعم العثور على جثث 21 أسيراً

الاحتلال يزعم العثور على جثث 21 أسيراً
التاريخ
1/18/2024 3:13:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت "القناة 14" العبرية، اليوم الخميس، عن العثور على أكثر من 20 جثة تعود لأسرى إسرائيليين في غزة.
ونقلت عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله إنّه "عثر على جثث 21 جثة لرهائن إسرائيليين في عملية خاصة بمدينة بني سهيلا في خان يونس.
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