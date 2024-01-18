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الاحتلال يزعم العثور على جثث 21 أسيراً

1/18/2024 3:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت "القناة 14" العبرية، اليوم الخميس، عن العثور على أكثر من 20 جثة تعود لأسرى إسرائيليين في غزة.
ونقلت عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله إنّه "عثر على جثث 21 جثة لرهائن إسرائيليين في عملية خاصة بمدينة بني سهيلا في خان يونس.

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