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النقابة العامة للألبسة تنظم حملة للتبرع بالدم دعماً لأهالي غزة

1/18/2024 3:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة، اليوم الخميس، حملة للتبرع بالدم دعماً لأهالي قطاع غزة، بالتعاون مع مديرية بنك الدم في وزارة الصحة.


وقال رئيس النقابة سلطان علان، إن الحملة جاءت دعماً للأهل في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم، وكجزء من الواجب الوطني والإنساني لمساعدتهم والوقوف معهم، مشيراً إلى أن النقابة شاركت في الوقفات التضامنية الشعبية والنقابية منذ بداية العدوان على غزة، وجمعت التبرعات الخيرية العينية والنقدية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع .

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