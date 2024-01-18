منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن في هذا الموعد

منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن في هذا الموعد
التاريخ
1/18/2024 3:13:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مواقع مختصة بالطقس انها تراقب احتمالية تشكل منخفض جوي ماطر ليؤثر على الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان وشمال مصر والعراق والسعودية اعتباراً من يوم الاربعاء المقبل .
واشارت ان وضع المنخفض غير ثابت نظراً لبعد الفترة مؤكدة انها ستنشر المزيد من التفاصيل حول هذا المنخفض قريباً .
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