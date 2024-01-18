القوات الأميركية تشن ضربات جديدة على اليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مسؤول أميركي إن القوات الأميركية شنت ضربات جديدة على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، وأضاف أن الضربات دمرت صاروخين مضادين للسفن.
وأوضح أن الصاروخين مثالا على التعدي للشحن البحري وقوات البحرية الأميركية في البحر الأحمر .
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن "ضرباتنا ضد الحوثيين قد لا توقفهم، لكننا مستمرون في تنفيذها".
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