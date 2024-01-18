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القوات الأميركية تشن ضربات جديدة على اليمن

1/18/2024 3:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مسؤول أميركي إن القوات الأميركية شنت ضربات جديدة على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، وأضاف أن الضربات دمرت صاروخين مضادين للسفن.
وأوضح أن الصاروخين مثالا على التعدي للشحن البحري وقوات البحرية الأميركية في البحر الأحمر .
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن "ضرباتنا ضد الحوثيين قد لا توقفهم، لكننا مستمرون في تنفيذها".

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