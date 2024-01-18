القسام: قصفنا موقع كيسوفيم العسكري بالصواريخ
التاريخ
1/18/2024 3:13:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها قصفت موقع كيسوفيم العسكري بدفعة من الصواريخ.
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