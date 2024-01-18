لافروف: نحتاج لبداية جديدة تقود إلى إقامة دولة فلسطينية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل حول مقترحات بشأن "جهود جماعية" لحل الأزمة الحالية في الشرق الأوسط.
وذكر لافروف أن الحل يتعين أن يشمل محادثات مباشرة بين القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية، وأن يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.
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