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الدويري : هؤلاء إلى مزبلة التاريخ !

1/18/2024 3:13:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري حول مصير كل من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، في ظل التباين بين رأيهما من الحرب، وموقف أعضاء آخرين.
وقال في تدوينة عبر منصة "إكس": يبدو التباين واضحا ً بين أعضاء مجلس حرب الكيان حول تقييم نتائج مجريات الحرب على غزة حتى وصل الأمر إلى أن شارك بني غانتس، وايزنكوت في مسيرات تطالب بتحديد أهداف الحرب وما يجب عمله في اليوم التالي".
وأضاف: "فيما يصر نتنياهو ووزير دفاعه على الاستمرار في تقديم ادعاءات كاذبة بأنه يجب القضاء على حماس، واستعادة الرهائن من خلال الضغط العسكري، لكن وراء الأكمة ما وراءها".
وأكد: "كلاهما يعلم أن المستقبل السياسي قد أغلق؛ فإما إلى السجن أو إلى لاهاي، وفي أحسن الأحوال إلى مزبلة التاريخ".

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