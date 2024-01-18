الاحتلال يعتقل شابا من جبل المكبر بالقدس المحتلة
التاريخ
1/18/2024 3:12:26 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، شابا من جبل المكبر جنوب القدس المحتلة بعد اقتحام مكان عمله بالبلدة.
وقالت مصادر محلية إن أفراد من وحدة "المستعربين" اعتقلت الشاب نعيم علي عويسات أثناء عمله.
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