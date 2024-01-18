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الاحتلال يعتقل شابا من جبل المكبر بالقدس المحتلة

1/18/2024 3:12:26 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، شابا من جبل المكبر جنوب القدس المحتلة بعد اقتحام مكان عمله بالبلدة.

وقالت مصادر محلية إن أفراد من وحدة "المستعربين" اعتقلت الشاب نعيم علي عويسات أثناء عمله.


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