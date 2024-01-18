Friday, 19 January 2024 12:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


علامات تدل على الشخصية السامة!

1/18/2024 3:10:06 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يصف الطب النفسي بعض الأشخاص بأن "شخصيتهم سامة"، ويصعب على الكثيرين التعامل والتواصل معهم، كون سلوكهم يعتبر مزعجا للآخرين.

وتبعا لمجلة Psychologies الإلكترونية التي تعنى بمواضيع علم النفس، هناك عدة علامات سلوكية مميزة يمكن من خلالها التعرف على "الشخصية السامة" فينا أو في الآخرين ومنها:

- القلق الاجتماعي، والخوف من إحراج النفس في الأماكن العامة، والرغبة في تجنب الناس، وفي نفس الوقت انتقادهم باستمرار.

- البحث عن السلبية في كل شيء بدلا من الإيجابية، وعدم القدرة على إسعاد الآخرين.

- الرغبة المستمرة في إرشاد الآخرين إلى "الطريق الصحيح"، أو "إصلاح" شخص تربطك فيه علاقة سيئة.

- التقييم السلبي العام لشخص ما والحديث عن سلوكه غير المقبول، وبنفس الوقت الاستمرار في التواصل مع هذا الشخص.

- قلة الأصدقاء، والتمسّك بالأصدقاء الموجودين بـ (قبضة حديدية).

- الأشخاص ذوي "الشخصية السامة" يظهرون علامات الاهتمام والإعجاب والحب فقط إذا كانوا بحاجة إلى شيء ما.

- "الشخص السام" لا يعترف بأخطائه ولا يحاول تصحيح سلوكه وأفعاله في أي شكل من الأشكال.

- الأشخاص ذوي "الشخصية السامة" يعتبرون نفسهم الأفضل والأكثر جدارة من أي شخص آخر، وفي بعض الأحيان يشعرون بأنهم "لا شيء" ويستحقون الشفقة. - لا ينسجم هذا النوع من الأشخاص مع الكثير من الناس، ولكنهم وبنفس الوقت قد "يسحرون" الشخص الذي يحاورونه.

- الناس يقطعون علاقاتهم مع "الشخص السام" عاجلا أم آجلا، أو يحاولون تجنبها.

- "الأشخاص السامون" يصنعون أعداء لهم في كل مكان، ويتحدثون عنهم بشكل سلبي.

- "الأشخاص السامون" يعلمون في أعماقهم ما هي الصدمة الطويلة الأمد التي تسبب لهم المعاناة والشعور بالضعف والفراغ.

MENAFN18012024000151011027ID1107740122

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث