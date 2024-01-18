450 طالباً وطالبة في برنامج «دبي البحري للشراع الحديث»

اطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برنامجاً جديداً عبر المدارس من أجل التعريف بالرياضات البحرية والفعاليات التي ينظمها ويحتضنها ونشاطه في الأكاديميات عبر رياضة الشراع الحديث.

وكانت مدرسة ساوث فيو دبي المحطة الأولى في البرنامج الجديد حيث شهدت على مدار يومين جرعات تدريبية مكثفة شارك فيها 450 طالباً وطالبة تحت إشراف قائد المدربين في النادي يوسف خالد البستكي.

وحرص محمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي على متابعة البرنامج في مقر المدرسة حيث تسلم درعاً تكريمية من ديفيد فلينت المالك ومدير مدرسة ساوث فيو دبي تقديراً لهذه المبادرة حيث أكد الأخير أنهم سعداء للغاية بالتعاون مع النادي وفتح آفاق ارحب للتعاون مستقبلاً.

وذكر المدرب الوطني يوسف خالد البستكي أن المبادرة حققت أهدافها المرجوة، حيث تم التعريف بإرث وتاريخ دولة الإمارات المرتبط بحياة البحر الذي مصدر الخير والرزق الوفير كما تم تسليط الضوء على دور نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في إحياء الموروث الشعبي من خلال السباقات البحرية التي تجسد صور الماضي.

جهود مستمرة

وأضاف البستكي إن هذه الزيارات والمبادرات تأتي في إطار جهود مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار من أجل تعزيز مفهوم الرياضات البحرية وزيادة قاعدة الممارسين عبر اكتشاف المواهب وتوفير فرص التعليم والتدريب المتخصص.

واصطحب وفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الزيارة القوارب الخاصة برياضة الشراع الحديث حيث قام الطلاب والطالبات بالتعرف على فئاتها وأجزاء القارب وطرق الإبحار نظرياً كما تم عرض أفلام تعليم مهارات التدريب ومشاركات الصغار والبراعم.

وتلقى وفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، رغبة عدد من الطلاب وشعبة الرياضة في مدرسة ساوث فيو دبي من أجل الانضمام مستقبلاً لأية برامج أو دورات تدريبية ينظمها النادي لاكتشاف المواهب مستقبلاً والمشاركة ضمن فرق النادي في مختلف المنافسات لا سيما رياضة الشراع الحديث.

وأبدى مسؤولو مدرسة ساوث فيو دبي ترحيبهم بالمبادرة والتي تنسجم مع أهداف المؤسسة فيجعل التعليم ممتعاً وتمكين منتسبيها من أن يصبحوا طلبة ناجحين وأفراداً مسؤولين يملكون القدرة على مواجهة التحديات ورياضيين أصحاء منفتحين على الألعاب الرياضية المتنوعة.

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