هاتريك نسووي يقود غينيا الاستوائية لاكتساح غينيا بيساو برباعية بأمم أفريقيا



تقدم منتخب غينيا الاستوائية خطوة هامة للغاية نحو الصعود للأدوار الإقصائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / 2 على منتخب غينيا بيساو، اليوم الخميس، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى للمسابقة.

وافتتح إيميليو نسووي التسجيل لغينيا الاستوائية في الدقيقة 21، لكن تعادل منتخب غينيا بيساو بهدف عكسي في الدقيقة 37 أحرزه إيستيبان أوبيانج، مدافع غينيا الاستوائية بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني، أضاف خوسيه ميراندا الهدف الثاني لغينيا الاستوائية في الدقيقة 46، قبل أن يواصل نسووي تألقه ويضيف الهدفين الثالث والرابع لغينيا الاستوائية في الدقيقتين 51 و61 على التوالي، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع، بعدما سجل 3 أهداف (هاتريك).

وبات نسووي صاحب الهاتريك رقم 18 في تاريخ البطولة القارية، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957، كما أصبح صاحب أول ثلاثية منذ المغربي سفيان علودي، الذي أحرز هاتريك أيضا خلال فوز منتخب بلاده 5 / 1 على ناميبيا في نسخة المسابقة عام 2008 في غانا، علما بأنه أكبر لاعب سنا يحرز هذا العدد في تاريخ المسابقة، حيث يبلغ من العمر 34 عاما

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أضاف هيلياردو دا سيلفا الهدف الثاني لغينيا بيساو.

وبذلك، ارتفع رصيد غينيا الاستوائية، الذي أحرز 4 أهداف في مباراة واحدة لأول مرة في تاريخه بأمم أفريقيا، إلى 4 نقاط في الصدارة (مؤقتا)، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب كوت ديفوار، الذي يلعب مع منتخب نيجيريا، صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، بقي منتخب غينيا بيساو في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، ليتأزم موقفه بشدة بشأن صعوده لمرحلة خروج المغلوب في البطولة.

وتنص لائحة أمم أفريقيا 2023 على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست لدور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ويختتم منتخب غينيا الاستوائية، الذي افتتح مسيرته بالبطولة بالتعادل 1 / 1 مع نيجيريا يوم الأحد الماضي، مبارياته في دور المجموعات بملاقاة منتخب كوت ديفوار، في حين يلعب منتخب غينيا بيساو، الذي خسر صفر / 2 أمام كوت ديفوار في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم السبت الماضي، مع منتخب نيجيريا.

اتسمت بداية المباراة بالهدوء، حيث تبادل كلا المنتخبين الاستحواذ على الكرة ولكن بلا فاعلية على المرميين، قبل أن تشهد الدقيقة 15 التسديدة الأولى في المباراة عن طريق خوسيه ميراندا، الذي سدد من خارج منطقة الجزاء، لكن أوبارين دجوكو، حارس مرمى غينيا بيساو، أمسك الكرة بثبات.

وجاءت الدقيقة 21 لتشهد الهدف الأول لغينيا الاستوائية عن طريق إيميليو نسووي، الذي تلقى تمريرة أمامية، ليراوغ سوريانو ماني، مدافع غينيا بيساو، وينفرد بالمرمى، قبل أن يضع الكرة على يسار دجوكو وتعانق الشباك.

واصل منتخب غينيا الاستوائية نشاطه الهجومي، وأرسل ميراندا تمريرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 25، لكن الكرة كادت أن تخدع الحارس وتسكن الشباك، لكنها ارتطمت في العارضة.

ومن أول هجمة منظمة لغينيا بيساو في المباراة، تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 37 عن طريق النيران الصديقة بواسطة إيستيبان أوبيانج، لاعب غينيا الاستوائية، الذي هز الشباك بالخطأ مسجلا في مرمى فريقه.

وحاول أوبيانج إبعاد تمريرة عرضية من الجانب الأيمن، قبل أن يصل إليها فرانكو لينو، مهاجم غينيا الاستوائية، لكنه وضع الكرة في شباك فريقه.

حاول منتخب غينيا بيساو استغلال حالة الإحباط التي عانى منها لاعبو غينيا الاستوائية بعد هدف التعادل، واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لغينيا بيساو في الدقيقة 39، عقب سقوط لينو داخل منطقة جزاء غينيا الاستوائية إثر كرة مشتركة مع ساؤول كوكو.

وتراجع حكم اللقاء عن قراره بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي أشارت إلى قيام لينو بارتكاب الخطأ ضد كوكو وليس العكس.

نشط لاعبو غينيا الاستوائية مجددا في الدقائق التالية، وسدد فيديركو بيكورو قذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج لركنية لم تستغل وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

اتسمت انطلاقة الشوط الثاني بالسخونة منذ اللحظة الأولى، حيث أهدر منتخب غينيا بيساو فرصة خطيرة في الدقيقة 46، قبل أن يأتي العقاب سريعا بعدما أحرز خوسيه ميراندا الهدف الثاني لغينيا الاستوائية في نفس الدقيقة.

وتلقى ميراندا تمريرة أمامية من خيسوس أوونو، حارس مرمى غينيا الاستوائية، عجز سوريانو ماني عن إبعادها، لتصل الكرة إليه ويجد نفسه منفردا بالمرمى، ويضع الكرة داخل الشباك.

وأضاع فرانكو لينو فرصة محققة لإدراك التعادل لغينيا بيساو في الدقيقة 50، بعدما تابع ركنية من الناحية اليسرى، نفذت عرضية ومرت من الجميع لتصل إليه، وهو على بعد خطوات من المرمى، لكنه أطاح بالكرة بعيدة تماما عن المرمى.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة حتى أضاف نسووي الهدف الثالث لغينيا الاستوائية، بعدما تسلم تمريرة عرضية من الجهة اليسرى من خلال باسيليو نشاما، مرت من حارس غينيا بيساو، لتصل الكرة إليه ويسدد مباشرة من داخل المنطقة، ويضعها في الشباك الخالية.

واصل منتخب غينيا الاستوائية نشاطه الهجومي، وحصل على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 60 نفذها خوسيه ماشين، لكن دجوكو أمسك الكرة على مرتين.

واستغل منتخب غينيا الاستوائية حالة الانهيار التي عانى منها لاعبو غينيا بيساو، ليضيف نسووي الهدف الرابع في الدقيقة التالية، محرزا هدفه الشخصي الثالث، ليصبح (هاتريك) اللقاء.

وسرعان ما ألغي حكم المباراة الهدف بناء على راية مساعده، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد أثبتت صحة موقف لاعب غينيا الاستوائية، ليتم احتساب الهدف في النهاية.

وعلى عكس سير اللعب، كاد موريتو كاساما أن يقلص الفارق ويحرز هدفا لغينيا بيساو في الدقيقة 71، حينما تلقى تمريرة بينية لينفرد بالمرمى، لكنه سدد برعونة في جسد أوونو، الذي خرج من مرماه لملاقاته.

هدأ إيقاع المباراة تماما، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب دون فاعلية من كلا الفريقين، قبل أن يمرر سانتياجو إينيمي تمرير بينية في الدقيقة 87 إلى ماشين، ليحاول الدفاع تشتيت الكرة لكنها اصطدمت في جسد لاعب غينيا الاستوائية وخرجت إلى ركلة مرمى.

واستغل منتخب غينيا بيساو حالة الهدوء التي طغت على أداء لاعبي غينيا الاستوائية، ليضيف هيلياردو دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للمباراة.

وتلقى دا سيلفا تمريرة بينية لينفرد بالمرمى، مستغلا التمركز الدفاعي السيئ للاعبين غينيا الاستوائية، ويضع الكرة على يمين أوونوي داخل الشباك.

وألغى الحكم الهدف في البداية بناء على إشارة من مساعده، غير أن تقنية الفار أثبتت صحة موقف لاعب غينيا بيساو واحتسبت الهدف، لينتهي اللقاء بفوز غينيا الاستوائية 4 / 2 على غينيا بيساو.

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