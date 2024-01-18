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أوزبكستان تحقق فوزها الأول في كأس آسيا بثلاثية في مرمى الهند

1/18/2024 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت أوزبكستان ثلاثة أهداف في الشوط الأول لتفوز 3-صفر على الهند في المجموعة الثانية وتحقق فوزها الأول في كأس آسيا لكرة القدم على ملعب أحمد بن علي اليوم الخميس.

ورفعت أوزبكستان رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف أستراليا صاحبة العلامة الكاملة بعد جولتين. ولدى سوريا نقطة واحدة بينما تتذيل الهند المجموعة.

ومهد أوتابيك شوكوروف تمريرة عرضية برأسه إلى عباسبيك فايزوليف الذي حولها في الشباك من مدى قريب بعد أربع دقائق من البداية.

ونفذ جلال الدين ماشاريبوف ركلة حرة ارتطمت بالقائم قبل أن يجعل إيجور سيرجييف النتيجة 2-صفر مستغلا إبعاد خاطئ من أكاش ميشرا مدافع الهند للكرة.

ونشط منتخب الهند قرب نهاية الشوط الأول وأطلق ماهيش ناوريم تسديدة قوية تصدى لها أوتكير يوسوبوف وأبعدها دفاع أوزبكستان لركلة ركنية وصلت إلى سونيل تشيتري لكن رأسيته مرت فوق العارضة.

ورد فريق المدرب سريشكو كاتانيتش سريعا ليسجل شيرزود نصرللايف الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع بعدما تابع تسديدته المرتدة من القائم الأيمن.

وبدأت الهند بشكل مختلف بعد الاستراحة، وسدد البديل راهول كانولي في القائم الأيسر قبل أن تعود الكرة لزميله تشيتري الذي سدد من مدى قريب قبل أن تخرج الكرة لركلة ركنية.

لكن عادت السيطرة لأوزبكستان وسط تراجع الهند للخلف حتى لا تستقبل المزيد من الأهداف.

وتلعب أوزبكستان أمام أستراليا على صدارة المجموعة يوم الثلاثاء في نفس توقيت مباراة سوريا والهند.

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