306 لاعبين من 40 دولة في «دولية القدرة الشطرنجية»



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية عن اكتمال الاستعدادات الفنية والإدارية للبطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتنطلق منافساتها السبت بفندق نوفوتيل الفجيرة، بتنظيم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.



تبلغ قيمة جوائز البطولة 130 ألف درهم، ويشارك فيها 306 لاعبين ولاعبة من 40 جنسية في رقم قياسي غير مسبوق لبطولات حل المسائل في الإمارات والشرق الأوسط، منهم 117 لاعباً ولاعبة من الإمارات أبرزهم عمار السدراني، وعبدالرحمن الطاهر، في الفئة الأولى وكل من روضة السركال، وحمد بدر، وسعود جابر، وخليفة عيسى وسيف أحمد، وزايد سلطان، وراشد حسين الحمادي، ومحمد يوسف آل علي، وعامر سعيد اليليلي، وعنود وعهود عيسى، في الفئة الثانية.

وعبّر الدكتور عبد الله علي آل بركت النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج ورئيس مجلس إدارة النادي عن سعادته لنوعية وعدد اللاعبين المشاركين، مؤكداً أن ذلك يعكس مكانة شطرنج الفجيرة، والتي أصبحت إحدى اهم مدن العالم الشطرنجية، ويترجم دقة الخطط الاستراتيجية الهادفة لإدارة النادي في نشر ثقافة ممارسة رياضة الشطرنج، وبما يسهم بنمو السياحة الشطرنجية في الفجيرة.

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