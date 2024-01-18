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«التزامكم سعادة» تعزز التواصل بين الأندية والجماهير

1/18/2024 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في توعية المشاركين في دورة ألعاب مدارس دبي لكرة القدم في نادي النصر الرياضي، بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014، بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وتهدف مبادرة «التزامكم سعادة» إلى تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير، عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البنّاء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.

وتسعى المبادرة إلى نشر الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع، ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعي الجمهور جيداً التزاماته طبقاً لمواد القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وذلك لضمان تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين، ولمختلف المنشآت في الدولة، وفق معايير وضوابط أمنية متطورة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المُتبعة في تنظيم الجوانب الأمنية في المهرجانات والفعاليات الرياضية بأعلى مستوياتها.

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