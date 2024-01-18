بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ تنطلق اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ التي تقام بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ وتمتد منافساتها حتى بعد غدٍ وذلك في فيستفال دبي أرينا.

ويشارك في البطولة بعد إغلاق عمليات التسجيل 412 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 نادياً على مستوى الدولة في واحدة من أكبر المشاركات والأولى من نوعها التي تقام وسط تفاعل مميز من جميع الأندية داخل الدولة واللاعبين الناشئين والشباب من عمر 10 سنوات وحتى 19 عاماً، وذلك في نوعين من المنافسات (بوينت فايت وكي 1)، حيث تضم منافسات البوينت فايت 6 فئات عمرية، فيما تضم منافسات «كي 1» 4 فئات عمرية.

وقال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ: «فخورون بمشاركة 412 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 نادياً على صعيد الدولة، ما يمثل مكسباً مهماً وانطلاقة قوية لبرامج ومسابقات تطوير الكيك بوكسينغ في الدولة، مشيداً بحجم المشاركة وتفاعل جميع الأندية بمنافسات البطولة التي تؤكد القاعدة المميزة التي تتمتع بها اللعبة ودور الاتحاد في تقديم البطولات التي تسهم في تعزيز فرص الاحتكاك واكتساب التجارب ورفع مستوى الخبرات بجانب السعي لاكتشاف المواهب الواعدة ودعم المنتخبات الوطنية».

وأضاف: نؤكد حرص اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ على مواصلة خططه الطامحة لتطوير مسيرة «كيك بوكسينغ الإمارات» ورفد مسيرتها بالكثير من التجارب والفرص المهمة التي تمهد لتحقيق نجاحات جديدة، داعياً الجماهير لمتابعة منافسات البطولة والاستمتاع بأجواء الحدث خصوصاً وأن البطولة تقام مع عطلة نهاية الأسبوع.

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